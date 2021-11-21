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  3. 21 Kasım 2021 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 21.11.2021 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

21 Kasım 2021 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 21.11.2021 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

21 Kasım 2021 Pazar günkü Şans Topu çekilişinde heyecan dorukta. Şans oyununda kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte 21 Kasım 2021 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 21.11.2021 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı ve ayrıntılar...

21 Kasım 2021 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 21.11.2021 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

5+1 numaralarının tamamını doğru tahmin eden kişinin büyük ikramiyenin sahibi olduğu Şans Topu'nda heyecan dorukta. 21 Kasım Pazar günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şans oyunuseverler tarafından merak konusu oldu. Şans Topu'nun 21 Kasım Pazar günkü çekiliş sonuçlarına sitemizden ulaşabilirsiniz. İşte 21 Kasım 2021 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 21.11.2021 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı ve ayrıntılar...

Şans Topu çekiliş sonuçları 20 Haziran 2021 Pazar

21 KASIM 2021 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 21.11.2021 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

21 Kasım Pazar günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

17.11.2021 ŞANS TOPU SONUCU

17 Kasım Çarşamba günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar:

02 07 08 09 21 + 14 (Joker)

17 Kasım 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 17.11.2021 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

17 Kasım 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 17.11.2021 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu'nda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Şans Topu çekiliş sonuçları 20 Haziran 2021 Pazar

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜN?

Şans Topu çekilişi Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftada 2 gündür.

ŞANS TOPU'NDA NASIL KAZANILIR?

Şans Topu'nun her çekilişinde  küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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