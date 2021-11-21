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21 Kasım 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 21 Kasım 2021 Pazar televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

21 Kasım 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 21 Kasım 2021 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar.

21 KASIM 2021 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

21 Kasım 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

21 KASIM PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Kuruluş Osman

15:25 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

21 Kasım 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

21 KASIM PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştuktça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

21 Kasım 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

21 KASIM PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç 

10:30 Gazete Magazin

11:45 Tahin Pekmez

14:30 Kırmızı Oda

20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)

21 Kasım 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

21 KASIM PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Çizgi Film Kuşağı

08:45 Güldüy Güldüy Show

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

16:30 Sana Söz

18:45 Star Haber

20:00 Vizontele Tuba

21 Kasım 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

21 KASIM PAZAR SHOW YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30  Üç Kuruş

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

22:15 Korkusuz Korkak

21 Kasım 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

21 KASIM PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kanunsuz Topraklar

13:30 Evlilik Hakkında Her Şey

16:30 Elbet Bir Gün

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Elbet Bir Gün

21 Kasım 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

21 KASIM PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı

05:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

06:30 Muasır

07:00 Tiyatro Dünyası

07:30 Hayat Sanat - Kolaj

08:00 Tarihin Ruhu

08:30 Kelimeler ve Şeyler

09:30 Anjelika Akbar İle Sesler

10:00 Yabancı Sinema: Hatfields&McCoys

11:45 Sessizce

12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00 Eşik

13:30 Konser Zamanı

16:00 Geri Dönüşen Sanat

16:20 Geleneksel Kıyafetler

16:30 Bir Resim Bir Hikaye

17:00 The Morricone Duel 'Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası'

18:15 Sessizce

18:30 Anadolu Arkeolojisi

19:00 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

19:30 Muhayyelat

20:00 Belgesel: Batıya Doğru Akan Nehir

20:45 Bir Kare Bir Anlam

21:00 Arşivden Konserler

21:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ

22:00 Yabancı Sinema: Kızgın Boğa (Raging Bull)

00: 15Yabancı Sinema: Hatfields&McCoys

02:00 Yabancı Sinema: Kızgın Boğa (Raging Bull)

04:15 Evliya Çelebi

21 Kasım 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

21 KASIM PAZAR TRT2 YAYIN AKIŞI

04:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:40 Muhteşem Kraliçe

05:45 Yeşil Deniz

08:40 Payitaht 'Abdülhamid'

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Ve Bir Yeni Ömür

13:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

16:50 Türk Sineması 'Tozkoparan İskender: Zafer'

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

23:55 3'Te 3

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