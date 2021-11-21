21 Kasım 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 21 Kasım 2021 Pazar televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 21 Kasım 2021 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar.
21 KASIM 2021 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
21 KASIM PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Kuruluş Osman
15:25 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
21 KASIM PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI
07:30 Konuştuktça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
21 KASIM PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
11:45 Tahin Pekmez
14:30 Kırmızı Oda
20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)
21 KASIM PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Güldüy Güldüy Show
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
16:30 Sana Söz
18:45 Star Haber
20:00 Vizontele Tuba
21 KASIM PAZAR SHOW YAYIN AKIŞI
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Üç Kuruş
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
22:15 Korkusuz Korkak
21 KASIM PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kanunsuz Topraklar
13:30 Evlilik Hakkında Her Şey
16:30 Elbet Bir Gün
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Elbet Bir Gün
21 KASIM PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı
05:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
06:30 Muasır
07:00 Tiyatro Dünyası
07:30 Hayat Sanat - Kolaj
08:00 Tarihin Ruhu
08:30 Kelimeler ve Şeyler
09:30 Anjelika Akbar İle Sesler
10:00 Yabancı Sinema: Hatfields&McCoys
11:45 Sessizce
12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
13:00 Eşik
13:30 Konser Zamanı
16:00 Geri Dönüşen Sanat
16:20 Geleneksel Kıyafetler
16:30 Bir Resim Bir Hikaye
17:00 The Morricone Duel 'Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası'
18:15 Sessizce
18:30 Anadolu Arkeolojisi
19:00 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
19:30 Muhayyelat
20:00 Belgesel: Batıya Doğru Akan Nehir
20:45 Bir Kare Bir Anlam
21:00 Arşivden Konserler
21:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ
22:00 Yabancı Sinema: Kızgın Boğa (Raging Bull)
00: 15Yabancı Sinema: Hatfields&McCoys
02:00 Yabancı Sinema: Kızgın Boğa (Raging Bull)
04:15 Evliya Çelebi
21 KASIM PAZAR TRT2 YAYIN AKIŞI
04:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:40 Muhteşem Kraliçe
05:45 Yeşil Deniz
08:40 Payitaht 'Abdülhamid'
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Ve Bir Yeni Ömür
13:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
16:50 Türk Sineması 'Tozkoparan İskender: Zafer'
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
23:55 3'Te 3