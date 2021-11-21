21 Kasım 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 21 Kasım 2021 Pazar televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

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TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 21 Kasım 2021 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar. 21 KASIM 2021 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR? 21 KASIM PAZAR ATV YAYIN AKIŞI 07:30 atv'de Hafta Sonu 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet 11:45 Dizi TV 12:35 Kuruluş Osman 15:25 Kardeşlerim 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster 21 KASIM PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI 07:30 Konuştuktça 08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim 09:45 Magazin D Pazar 12:00 Arda ile Omuz Omuza 14:00 Çok Güzel Hareketler 2 16:15 Camdaki Kız 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Yargı 21 KASIM PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI 06:30 Oynat Bakalım 08:30 Çook Yaşa 09:45 10 Yaş Genç 10:30 Gazete Magazin 11:45 Tahin Pekmez 14:30 Kırmızı Oda 20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm) 21 KASIM PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI 08:15 Çizgi Film Kuşağı 08:45 Güldüy Güldüy Show 11:00 Tülin Şahin ile Moda 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 14:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş 16:30 Sana Söz 18:45 Star Haber 20:00 Vizontele Tuba 21 KASIM PAZAR SHOW YAYIN AKIŞI 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Bir Şansım Olsa 14:30 Üç Kuruş 18:45 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor 22:15 Korkusuz Korkak 21 KASIM PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Kanunsuz Topraklar 13:30 Evlilik Hakkında Her Şey 16:30 Elbet Bir Gün 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Elbet Bir Gün 21 KASIM PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:28 İstiklal Marşı 05:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 06:30 Muasır 07:00 Tiyatro Dünyası 07:30 Hayat Sanat - Kolaj 08:00 Tarihin Ruhu 08:30 Kelimeler ve Şeyler 09:30 Anjelika Akbar İle Sesler 10:00 Yabancı Sinema: Hatfields&McCoys 11:45 Sessizce 12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 13:00 Eşik 13:30 Konser Zamanı 16:00 Geri Dönüşen Sanat 16:20 Geleneksel Kıyafetler 16:30 Bir Resim Bir Hikaye 17:00 The Morricone Duel 'Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası' 18:15 Sessizce 18:30 Anadolu Arkeolojisi 19:00 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası 19:30 Muhayyelat 20:00 Belgesel: Batıya Doğru Akan Nehir 20:45 Bir Kare Bir Anlam 21:00 Arşivden Konserler 21:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ 22:00 Yabancı Sinema: Kızgın Boğa (Raging Bull) 00: 15Yabancı Sinema: Hatfields&McCoys 02:00 Yabancı Sinema: Kızgın Boğa (Raging Bull) 04:15 Evliya Çelebi 21 KASIM PAZAR TRT2 YAYIN AKIŞI 04:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 04:40 Muhteşem Kraliçe 05:45 Yeşil Deniz 08:40 Payitaht 'Abdülhamid' 11:50 Enine Boyuna (Canlı) 13:00 Ve Bir Yeni Ömür 13:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı) 16:50 Türk Sineması 'Tozkoparan İskender: Zafer' 19:00 Ana Haber (Canlı) 20:00 Teşkilat (Altyazılı) 23:55 3'Te 3 bugün tvde ne varbugün hangi dizi varbugün kanallarda neler vartelevizyonyayın akışı