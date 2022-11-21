21 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumları | Koç kendi kabuğuna çekiliyor, Akrep enerji patlaması yaşıyor!

Günlük burç 21 Kasım 2022 Pazartesi yorumları meraklıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bugün burçlar bize neler söylüyor? Hangi burcu neler bekliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bugün neler bekliyor?

İrem Yıldız
Editör
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21 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumları | Koç kendi kabuğuna çekiliyor, Akrep enerji patlaması yaşıyor! 1

Günlük burç yorumlarına göre 21 Kasım 2022 Pazartesi gününde bizi nelerin beklediğini, aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettiklerinize ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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