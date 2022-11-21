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21 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumları | Koç kendi kabuğuna çekiliyor, Akrep enerji patlaması yaşıyor!
Günlük burç 21 Kasım 2022 Pazartesi yorumları meraklıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bugün burçlar bize neler söylüyor? Hangi burcu neler bekliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bugün neler bekliyor?
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