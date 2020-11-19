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  3. 21 Kasım Cumartesi 2020 yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1 yayın akışı

21 Kasım Cumartesi 2020 yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1 yayın akışı

Yayın akışı ve 21 Kasım Cumartesi bugün hangi diziler var? sorusu internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Normalleşme süreciyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından, Kanallarda bugün neler var? Bugün hangi diziler var? gibi sorular trend aramalar arasına girdi. İşte,21 Kasım Cumartesi Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1 yayın akışı..

21 Kasım Cumartesi 2020 yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1 yayın akışı

2 Kasım Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var?  Perşembe akşamlarının fenomen olan dizisi 'Sen Çal Kapımı' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 21 Kasım Cumartesi Kanal D, ATV, Star TVShow TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı listesini hazırladık..

İşte 21 Kasım Cumartesi Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı…

18 Kasım yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı

ATV 21 Kasım Cumartesi Yayın Akışı

 

16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman                                                                                                                                  07.30 Atv'de Hafta sonu                                                                                                                                10.00 Bang Bang                                                                                                                                            12.35 Kuruluş Osman                                                                                                                                    15.50 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz                                                                                                      19.00 Hafta Sonu ATV Haber                                                                                                                   20.00 Kim Milyoner Olmak İster                                                                                                                 00.20 Babam / Sinema

18 Kasım yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı

KANAL D 21 Kasım Cumartesi Yayın Akışı

08:30 Hem Kadın Hem Anne                                                                                                                          09:45 Konuştukça                                                                                                                                          13:00 Magazin D Cumartesi                                                                                                                          14:00 Arda'nın Mutfağı                                                                                                                                14:15 Set Ekstra                                                                                                                                            16:45 Sadakatsiz                                                                                                                                            18:45 Kanal D Haber                                                                                                                                      20:00 Bir Annenin Günahı

18 Kasım yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı

STAR TV  21 Kasım Cumartesi Yayın Akışı                                       

10.00 Burcu İle Hafta Sonu                                                                                                                            12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk                                                                                                                      18.45 Star Haber                                                                                                                                             20.00 İbo Show                                                                                                                                               00.15 İntikam / Sinema

18 Kasım yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı

SHOW TV 21 Kasım Cumartesi Yayın Akışı

08.15 Hayat Güzeldir                                                                                                                                      10.00 Cumartesi Sürprizi                                                                                                                                13.00 Arıza                                                                                                                                              17.00 Çocuktan Al Haberi                                                                                                                              18.45 Hafta Sonu Ana Haber                                                                                                                         20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18 Kasım yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı

FOX TV 21 Kasım Cumartesi Yayın Akışı

08.30 İlker Karagöz İle Çalar Saat  Hafta Sonu                                                                                            11.15 Memet Özer İle Mutfakta                                                                                                                      12.15 Kamera Arkası                                                                                                                                      13.00 Zümrüdüanka                                                                                                                                    15.00 Hepsi Benim                                                                                                                                  19.00 Gülbin Tosun İle FOX Ana Haber                                                                                                        20.00 Sen Çal Kapımı                                                                                                                                00.15  25 Litre Suyun Peşinde 

18 Kasım yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı

TV8 21 Kasım Cumartesi Yayın Akışı

08.15 Çok Yaşa
12.15 Doğduğun Ev Kaderindir                                                                                                                      15.45 Kırmızı Oda                                                                                                                                          20.00 Masterchef

18 Kasım yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı

 

TRT1 21 Kasım Cumartesi Yayın Akışı

09.20 Yedi Numara
13.55 Beni Adım Melek
16.30 Tövbeler Olsun
19:00 Ana Haber                                                                                                                                            20.00 Gönül Dağı

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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