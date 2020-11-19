21 Kasım Cumartesi 2020 yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1 yayın akışı

2 Kasım Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Perşembe akşamlarının fenomen olan dizisi 'Sen Çal Kapımı' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 21 Kasım Cumartesi Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı listesini hazırladık..

İşte 21 Kasım Cumartesi Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı…

ATV 21 Kasım Cumartesi Yayın Akışı

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman 07.30 Atv'de Hafta sonu 10.00 Bang Bang 12.35 Kuruluş Osman 15.50 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 19.00 Hafta Sonu ATV Haber 20.00 Kim Milyoner Olmak İster 00.20 Babam / Sinema

KANAL D 21 Kasım Cumartesi Yayın Akışı

08:30 Hem Kadın Hem Anne 09:45 Konuştukça 13:00 Magazin D Cumartesi 14:00 Arda'nın Mutfağı 14:15 Set Ekstra 16:45 Sadakatsiz 18:45 Kanal D Haber 20:00 Bir Annenin Günahı

STAR TV 21 Kasım Cumartesi Yayın Akışı

10.00 Burcu İle Hafta Sonu 12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk 18.45 Star Haber 20.00 İbo Show 00.15 İntikam / Sinema

SHOW TV 21 Kasım Cumartesi Yayın Akışı

08.15 Hayat Güzeldir 10.00 Cumartesi Sürprizi 13.00 Arıza 17.00 Çocuktan Al Haberi 18.45 Hafta Sonu Ana Haber 20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

FOX TV 21 Kasım Cumartesi Yayın Akışı

08.30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu 11.15 Memet Özer İle Mutfakta 12.15 Kamera Arkası 13.00 Zümrüdüanka 15.00 Hepsi Benim 19.00 Gülbin Tosun İle FOX Ana Haber 20.00 Sen Çal Kapımı 00.15 25 Litre Suyun Peşinde

TV8 21 Kasım Cumartesi Yayın Akışı

08.15 Çok Yaşa

12.15 Doğduğun Ev Kaderindir 15.45 Kırmızı Oda 20.00 Masterchef

TRT1 21 Kasım Cumartesi Yayın Akışı

09.20 Yedi Numara

13.55 Beni Adım Melek

16.30 Tövbeler Olsun

19:00 Ana Haber 20.00 Gönül Dağı