Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla ekonominin yeniden hareketlenmesi için 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle ve kış aylarının gelmesiyle vaka ve ağır hasta sayılarında artış yaşandı. Bu nedenle Sağlık Bakanlığının açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırılıyor. Bu doğrultuda 21 Kasım Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte detaylar...

21 KASIM CUMARTESİ TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU| KORONAVİRÜS VAKA SAYISI, HASTA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgının Türkiye'deki son durumuna ilişkin paylaşılan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldığı anda haberimiz güncellenecektir.

20 KASIM CUMA TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 156 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 103 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 141 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 19 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 367 bin 592'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 16 milyon 937 bin 887'ye ulaştı. Hasta sayısı 435 bin 273, vefat sayısı 12 bin 84, ağır hasta sayısı 3 bin 990, aktif hasta sayısı 55 bin 597 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000’e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin"

DÜNYADA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 57 milyon 910 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 377 bin 762 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 57 milyon 910 bin 582'ye çıkarken, virüs saptanan 40 milyon 108 bin 895 kişi sağlığına kavuştu.

Tedavileri devam eden 16 milyon 423 bin 295 hasta bulunuyor.

ABD'DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 12 milyon 274 bin 726 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 260 bin 283 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYISI 500 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 50 bin 613), Brezilya (6 milyon 20 bin 164), Fransa (2 milyon 109 bin 170), Rusya (2 milyon 39 bin 926), İspanya (1 milyon 589 bin 219), İngiltere (1 milyon 473 bin 508), Arjantin (1 milyon 359 bin 42), İtalya (1 milyon 345 bin 767), Kolombiya (1 milyon 233 bin 444), Meksika (1 milyon 25 bin 969), Peru (946 bin 87), Almanya (901 bin 659), İran (828 bin 377), Polonya (819 bin 262), Güney Afrika (762 bin 763), Ukrayna (598 bin 85), Belçika (553 bin 680), Şili (537 bin 585) ve Irak (531 bin 769)."

KOVİD-19 NEDENİYLE ÜLKELERDEKİ CAN KAYIPLARI

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (168 bin 662), Hindistan (132 bin 764), Meksika (100 bin 823), İngiltere (54 bin 286), İtalya (48 bin 569), Fransa (48 bin 265), İran (43 bin 896), İspanya (42 bin 619), Arjantin (36 bin 790), Peru (35 bin 484), Rusya (35 bin 311), Kolombiya (34 bin 929), Güney Afrika (20 bin 759), Endonezya (15 bin 678), Belçika (15 bin 352), Şili (15 bin 3), Almanya (14 bin 76), Ekvador (13 bin 95), Polonya (12 bin 714), Türkiye (12 bin 84), Irak (11 bin 883), Kanada (11 bin 334) ve Ukrayna (10 bin 598)."

KORONAVİRÜS NEDİR?

Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.

Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Yeni Koronavirüs Hastalığına SAR-CoV-2 virüsü neden olur.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

NASIL BULAŞIR?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağza temas etmek risklidir.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.

Vakaların yüzde 20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.

Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENENLER

-60 yaş üstü olanlar

-Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:

-Kalp hastalığı

-Hipertansiyon

-Diyabet

-Kronik solunum yolu hastalığı

-Kanser

-Sağlık çalışanları

ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA MI?

Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir. Şimdiye kadar 15 yaş altı 12 çocuk Kovid-19 nedeniyle Türkiye'de hayatını kaybetmiştir.

HAMİLELER RİSK ALTINDA MI?

Covid-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilimsel kanıt vardır.

Bununla birlikte mevcut kanıtlar Covid-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin Covid-19 vakalarına benzer olduğunu ve hamilelik sırasında Covid-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir.

Şu ana kadar Covid-19'un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt bulunmamaktadır.

KORONAVİRÜS TESTİ NEREDE YAPILIR?

Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.

KORONAVİRÜSTEN NASIL KORUNULUR?

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) için de geçerlidir. Bunlar;

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

-Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

-Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

-Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.

-Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

-Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

-Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

-Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

-Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.