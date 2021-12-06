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21 Mart 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

21 Mart 2022 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 21 Mart 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

21 Mart 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 21 Mart 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 21 Mart 2022 Pazartesi maç programı...

21 MART 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG  KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

21 Mart 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

07:00
Kumamoto - V Varen Nagasaki
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

19:00
Adanaspor - Eyüpspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Max 1

22:00
Borussia Dortmund 2 - Braunschweig
Almanya Bundesliga 3
Yayın Yok

22:00
ADO Den Haag - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:45
Colchester - Forest Green
İngiltere EFL league 2
Bein Sports 2

23:00
Tenerife - Almeria
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV

23:30
Cajamarca - Huancayo
Peru Primera-Apertura;
Bilyoner TV

  

Bölge Gündem Editör Ekibi
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