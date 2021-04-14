21 Mayıs 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 21 Mayıs 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

21 MAYIS 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

21 Mayıs 2021 Cuma gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

Futbol

12:05

Newcastle Jets - Brisbane Roar

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4Bilyoner TV



13:30

Suwon City - Incheon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



16:00

Tishreen - Kuwait City

AFC Asya Kupası

Spor Smart, Smart Spor HD



16:00

Al Salt - Al Muharraq

AFC Asya Kupası

Smart Spor 2, Spor Smart 2



18:15

Shakhtyor Soligorsk - Dinamo Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



20:00

Fredericia - Viborg

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Helsingor - Silkeborg

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Koge - Esbjerg

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



20:05

Al Wahda - Al Ahed

AFC Asya Kupası

Spor Smart, Smart Spor HD



20:05

Al Amari - Al Faisaly Amman

AFC Asya Kupası

Smart Spor 2, Spor Smart 2



20:10

Slavia Mozyr - Gomel

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



21:35

Morton - Airdrieonians

İskoçya Championship

Bilyoner TV



21:45

Blackpool - Oxford Utd

İngiltere EFL League 1 Play-Off

Bein Sports 4



21:45

Toulouse - Grenoble

Fransa Ligue 1 Play-Out

Bein Sports 3



22:00

Levante - Cadiz

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

