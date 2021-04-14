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21 Mayıs 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

21 Mayıs 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 21 Mayıs 2021 Cuma maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor.

21 Mayıs 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 21 Mayıs 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

21 MAYIS 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

21 Mayıs 2021 Cuma gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

Futbol
12:05
Newcastle Jets - Brisbane Roar
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4Bilyoner TV

13:30
Suwon City - Incheon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

16:00
Tishreen - Kuwait City
AFC Asya Kupası
Spor Smart, Smart Spor HD

16:00
Al Salt - Al Muharraq
AFC Asya Kupası
Smart Spor 2, Spor Smart 2

18:15
Shakhtyor Soligorsk - Dinamo Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

20:00
Fredericia - Viborg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Helsingor - Silkeborg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Koge - Esbjerg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:05
Al Wahda - Al Ahed
AFC Asya Kupası
Spor Smart, Smart Spor HD

20:05
Al Amari - Al Faisaly Amman
AFC Asya Kupası
Smart Spor 2, Spor Smart 2

20:10
Slavia Mozyr - Gomel
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

21:35
Morton - Airdrieonians
İskoçya Championship
Bilyoner TV

21:45
Blackpool - Oxford Utd
İngiltere EFL League 1 Play-Off
Bein Sports 4

21:45
Toulouse - Grenoble
Fransa Ligue 1 Play-Out
Bein Sports 3

22:00
Levante - Cadiz
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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