21 Mayıs 2021 Cuma FOX TV Yayın Akışı| Son Yaz yeni bölümüyle FOX TV'de
21 Mayıs 2021 Cuma FOX TV yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Çağla ile Yeni Bir Gün" programı yayınlanacak. Hemen ardından "Refika ile Öze Dönüş" ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise Son Yaz yeni bölümüyle FOX TV'de...
21 Mayıs 2021 Cuma FOX TV yayın akışı nedir? FOX TV'de hangi dizi ve programlar var? 11.00'da "Çağla ile Yeni Bir Gün" ekranlarda olacak. Hemen ardından 13.00'da "Refika ile Öze Dönüş" yayınlanacak. 20.00'da ise Son Yaz yeni bölümüyle FOX TV'de...
21 MAYIS 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Refika ile Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Son Yaz
SON YAZ DİZİSİ SON BÖLÜM KONUSU
Akgün, Gökhan'a uyguladığı şiddetten dolayı pişman olmuştur. Gökhan'ın kendisini affetmesi için bir şeyler yapmak ister. Kendisini affettirmeye çalışan Akgün, Gökhan'ın el konulan arabasını geri almaya karar verir. Bu olayda Eray ve Soner de Akgün'e yardımcı olacak isimler arasındadır.
(FOX TV)