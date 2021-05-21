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21 Mayıs 2021 Cuma FOX TV Yayın Akışı| Son Yaz yeni bölümüyle FOX TV'de

21 Mayıs 2021 Cuma FOX TV yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Çağla ile Yeni Bir Gün" programı yayınlanacak. Hemen ardından "Refika ile Öze Dönüş" ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise Son Yaz yeni bölümüyle FOX TV'de...

21 Mayıs 2021 Cuma FOX TV Yayın Akışı| Son Yaz yeni bölümüyle FOX TV'de

21 Mayıs 2021 Cuma FOX TV yayın akışı nedir? FOX TV'de hangi dizi ve programlar var? 11.00'da "Çağla ile Yeni Bir Gün" ekranlarda olacak. Hemen ardından 13.00'da "Refika ile Öze Dönüş" yayınlanacak. 20.00'da ise Son Yaz yeni bölümüyle FOX TV'de...

21 MAYIS 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Son Yaz

21 Mayıs 2021 Cuma FOX TV Yayın Akışı Son Yaz yeni bölümüyle FOX TV de

SON YAZ DİZİSİ SON BÖLÜM KONUSU

Akgün, Gökhan'a uyguladığı şiddetten dolayı pişman olmuştur. Gökhan'ın kendisini affetmesi için bir şeyler yapmak ister. Kendisini affettirmeye çalışan Akgün, Gökhan'ın el konulan arabasını geri almaya karar verir. Bu olayda Eray ve Soner de Akgün'e yardımcı olacak isimler arasındadır. 

(FOX TV)

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