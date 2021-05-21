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  3. 21 Mayıs 2021 Cuma TV8 Yayın Akışı |Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'de

21 Mayıs 2021 Cuma TV8 Yayın Akışı |Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'de

21 Mayıs 2021 Cuma TV8 yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında Survivor Panorama programı var. Ardından sevilen program "Doya Doya Moda" ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise sevilen dizi Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'de...

21 Mayıs 2021 Cuma TV8 Yayın Akışı |Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'de

21 Mayıs 2021 Cuma TV8 yayın akışı nedir? TV8'de bugün hangi programlar ve diziler var? 10.45'te "Survivor Panorama" ekranlarda olacak. 13.15'te ise "Doya Doya Moda" programı seyirciyle buluşacak. 20.00'da Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'de...

21 MAYIS 2021 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021

10:45 Survivor Panorama

13:15 Doya Doya Moda

17:15 O Ses Türkiye

20:00 Kırmızı Oda

21 Mayıs 2021 Cuma TV8 Yayın Akışı Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8 de

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

Geçmişte yaşadığı travmalarla boğuşan Sadi en sonunda gözyaşlarını tutamayarak isyan eder. Çocukluk arkadaşı Miço ile bir gün buluşmanın hayalini kurarken Sadi'yi nasıl bir buluşmanın beklediği herkes tarafından merak edilmektedir. Öte yandan Vahit Bey'in eski sevgilisi Şehrazat Hanım ile oğlu Zafer Bey arasındaki ilişki ne yönde gelişecektir? 

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