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  3. 21 Mayıs 2021 Cuma TV8 Yayın Akışı |Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'de

21 Mayıs 2021 Cuma TV8 Yayın Akışı |Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'de

21 Mayıs 2021 Cuma TV8 yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Survivor Panorama" programı var. Akşam kuşağında ise sevilen dizi Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'de...

21 Mayıs 2021 Cuma TV8 Yayın Akışı |Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'de

21 Mayıs 2021 Cuma TV8 yayın akışı nedir? TV8'de bugün hangi dizi ve programlar var? 10.45'te "Survivor Panorama" programı var. 13.15'te ise sevilen moda programı "Doya Doya Moda" ekranlarda olacak. 20.00'da Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'de...

21 MAYIS 2021 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:45 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021

10:45 Survivor Panorama

13:15 Doya Doya Moda

17:45 O Ses Türkiye (kolaj)

20:00 Kırmızı Oda

21 Mayıs 2021 Cuma TV8 Yayın Akışı Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8 de

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

Psikiyatriye tüm hayat hikayesini anlatan Delikanlı Sadi geçmişte yaşadığı travmalarla yüzleşmeye devam eder. Ancak gençlik yıllarında yaptığı hatalardan dolayı kendisini affedememektedir. Özlemle beklediği arkadaşı Miço ile onu nasıl bir buluşmanın beklediği merak konusudur. Nihal Hanım uzun yıllar sonra gerçekleri görmeye başlamış ve daha özgür bir kadın olarak hareket etmeye başlamıştır. Kendisini hayır işlerine verir. Vahit Bey'in eski sevgilisi Şehrazat Hanım ile oğlu Zafer Bey arasındaki ilişki nasıl sonuçlanacaktır?

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