21. Mersin Uluslararası Müzik Festivali 22 Eylül’de başlıyor

Mersin'de bu yıl, "Dayanışma, iyileşme ve aydınlanma" temasıyla 22-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 21. Mersin Uluslararası Müzik Festivali tanıtım programında konuşan Festival Yürütme Kurulu Başkanı Nuran Kurtuluş, "Ana hedefimiz, "müzik, insanlığın uluslararası dilidir" ilkesinden yola çıkarak kentimiz, bölgemiz, ülkemiz ve tüm insanlığın, evrensel müzikle buluşmasını sağlamaktır" dedi.

21. Mersin Uluslararası Müzik Festivali için geri sayım başladı. "Dayanışma, iyileşme ve aydınlanma" temasıyla bu yıl 22-24 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek festivalin tanıtım programı, bir otelde gerçekleştirilen toplantıyla açıklandı. Genç yetenek Ecmel Neva Bildik'in keman dinletisinin ardından programın tanıtımını yapan 21. Mersin Uluslararası Müzik Festivali Sanat Kurulu üyesi Caner Akgün, 7 etkinliğin 3 gün boyunca süreceğini ifade etti. Akgün, "Bir şehri sanatla diri tutmanın en önemli faktörü sağlam kent kimliğinin oluşmasıdır. Bu yıl "Festival Kent Ödülü', şüphesiz Mersin'in bilinirliğine katma değer sağlayan, kentimizin sanatla anılmasında her daim ışığımız olan, kıymetli büyüğümüz Selma Yağcı'ya verilecektir" dedi.

Akugün, "Festival Sanat Ödülü'nün ise 20 yılı aşkın bir süre film müziği besteciliği yaparak aralarında "Keşanlı Ali Destanı', "Yılanların Öcü', "Umutsuzlar" gibi 50'yi aşkın Türk filminin müziğine imzasını atan, müzik felsefecisi Yalçın Tura'ya verileceğini belirtirken, "Prof. Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü'nün de henüz 4 yaşında sanat yaşamına adım atan Ecmel Neva Bildik'e verileceğini söyledi.

21. Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yönetim Kurulu Başkanı Nuran Kurtuluş da konuşmasında, cumhuriyetin 100. yılına vurgu yaparak, "Anadolu'da çok sesli müziğin fitilini ateşleyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını şükran ve özlemle anıyoruz. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin ana hedefi, "müzik, insanlığın uluslararası dilidir" ilkesinden yola çıkarak kentimiz, bölgemiz, ülkemiz ve tüm insanlığın, evrensel müzikle buluşmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

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Geçen 21 yılda uluslararası sanat kurumları ile olan ilişkilerin gözle görülür bir şekilde artış gösterdiğini ve festivalde yer almak isteyen sanatçılardan da önemli başvurular alındığını kaydeden Kurtuluş, "Yakalanan bu ivme ile Mersin Uluslararası Müzik Festivali kültür ve sanat ortamında daha bilinir hale gelmiştir. Bizler bu sorumluluk bilinci ile 21.'sini düzenleyeceğimiz festivalimizde hepimizin hassasiyetini gözeterek yolumuza devam etmek istedik. Bu bağlamda katkı sunan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu.

Mersin Vali Vekili Alp Eren Yılmaz da festivalin kente hayırlı olmasını temenni ederek, "Biz ekonomide, tarımda, ticarette, turizmde atak yapmış marka şehirlerden biri haline geldik. Bunu kültür sanat ve sporda da aldığımız büyük başarılarla perçinleyip, gerçekten Türkiye'nin incisi olmak konumunda hızla ilerlediğimizi belirtmek istiyorum. Ciddi bir kültürel mirasa sahibiz. Çok ciddi adımlar atıyoruz. Böyle bir şehirde idarecilik yapmaktan gurur duyuyorum. 21. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde de emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından program, 21. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne katkı sunanlara teşekkür belgesi verilmesiyle sona erdi. Festival, warner classic sanatçısı Lucienne Renaud Vary'nin açılış konseri ile perdelerini açacak. Genç yıldız, 22 Eylül saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezinde sanatseverlerle bir araya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)