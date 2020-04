21 Nisan 2020 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

21 Nisan 2020 Tarihli ve 31106 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2429)

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2430)

–– Bitlis İli, Ahlat İlçesinde Bulunan Nazik Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2431)

–– Ankara İli, Kahramankazan İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Örencik Fosil Yatakları Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2432)

–– Samsun İli, Çarşamba İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Hacıosman Ormanı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2433)

–– Konya İli, Kulu İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Samsam Gölü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2434)

–– Konya İli, Kulu İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kömüşini Gölü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2435)

–– Mersin İli, Akdeniz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Adanalıoğlu Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2436)

–– Antalya İli, Döşemealtı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Düzlerçamı Ormanı, Güver Uçurumu, Termessos Antik Kenti Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2437)

–– Muğla İli, Datça İlçesi Sınırları İçerisinde Bulanan Emecik Mahallesi (Alavara Mevkii) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2438)

–– Van İli, Özalp İlçesinde Bulunan Akgöl Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2439)

–– Van İli, Saray İlçesinde Bulunan Kazlıgöl Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2440)

–– Van İli, Saray İlçesinde Bulunan Tuz Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2441)

–– Van İli, Saray İlçesinde Bulunan Değirmigöl Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2442)

–– Ankara İlinde Yapılacak Olan Sensör, Güdümlü Füze/Roket Tehdidine Karşı Lazer/Radar Tehdit Algılama ve Uyarı Sistemi, Kimyasal/Biyolojik/Radyoaktif/Nükleer (KBRN) Filtrasyon Sistemi ile İnfilak Bastırma Sistemi Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2443)

–– İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Finanskent Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan 3328 Ada, 7 Parsel Numaralı Taşınmazın (6.741,03 m²), İstanbul Uluslararası Finans Merkezinin Tamamlanması Amacıyla, Tapuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2444)

–– Sinop, Samsun, Tokat ve Amasya İllerinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2445)

–– Beyşehir İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Konya İli, Beyşehir İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2446)

–– İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Yenimahalle Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2447)

–– Bitlis İli, Merkez İlçe, Atatürk, Devrim, Gazibey, Hersan ve Müştakbaba Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2448)

–– Ankara İli, Altındağ İlçesi, Hacıbayram Mahallesi Sınırları İçerisinde 23/10/2019 Tarihli ve 1694 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlan Edilen Riskli Alan Kapsamında Bulunan Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2449)

–– İstanbul İli, Güngören İlçesi, Tozkoparan Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2450)

–– Güney-1 Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Bursa İlinde Yer Alan Taşınmazların Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2451)

–– Mersin İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Mut Zeytinlik-Dağpazarı Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2452)

–– Muş İli, Bulanık İlçesinde Bulunan Şor Gölü-Bulanık Ovası Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2453)

–– Bitlis İli, Adilcevaz İlçesi İle Van İli, Erciş İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Heybeli Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2454)

–– Van İli, Başkale İlçesinde Bulunan İspiriz Dağı Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2455)

–– Ankara İli, Güdül İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kirmir Çayı Kenarı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2456)

–– Ankara İli, Güdül İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kirmir Çayı Kenarı Mağaraları Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2457)

–– Antalya İli, Demre İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Taşdibi Yarımadası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2458)

–– Antalya İli, Konyaaltı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Olbia-Aktalia Antik Kentleri Arası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2459)

–– Kayseri İli, Bünyan ve Sarıoğlan İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Tuzla-Palas Gölü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2460)

–– Samsun İli, 19 Mayıs, Alaçam ve Bafra İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Kızılırmak Deltası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2461)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar : 2020/143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156)

YÖNETMELİKLER

–– Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– (Ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü) Tebliğ No: Mecburi Standard-91/70-71’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/32)

–– Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: ÖSG-2000/13-14)’inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/33)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 26/2/2020 Tarihli ve 2017/19395 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri



