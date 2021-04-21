21 Nisan 2021 Çarşamba dolar ve euro kuru bugün ne kadar, kaç TL ? Serbest piyasa güncel döviz kurları fiyatı

Türkiye'de veri gündeminin sakin olduğu günde dolar ve euro kuru bir önceki güne göre yeni güne yükselişle başladı. Euro kuru özellikle 9,80 TL seviyesine kadar yükseldi.

1 DOLAR KAÇ TL? 21 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL ?

Dolar kuru serbest piyasada 21 Nisan 2021 Salı günü saat 11.16'da 8 8,1342 TL'den alınıyor, 8,1453' den ise satılıyor. Euro kuru ise , 9,778 TL'den alınıyor,9,7844 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,1159 lira oldu. Euro kurunun ise dünkü kapanışta satış fiyatı 9,7694 TL olarak kayıtlara geçti.

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21 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

21 Nisan 2021 Çarşamba gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını aşağıda görebilirsiniz. Saat 11.20 itibariyle alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz.

ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI

ABD Doları 8,1361 8,1404

Avro 9,7900 9,7999

Sterlin 11,3634 11,3757

İsviçre Frangı 8,8695 8,8763

Japon Yeni 0,0755 0,0752

S. Arabistan Riyali 2,1660 2,1769

Norveç Kronu 0,9707 0,9765

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)