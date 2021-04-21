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  3. 21 Nisan 2021 Çarşamba Kanal D Yayın Akışı|Sadakatsiz tekrar bölümüyle Kanal D'de

21 Nisan 2021 Çarşamba Kanal D Yayın Akışı|Sadakatsiz tekrar bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'nin 21 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" yer alırken, akşam saatlerinde ise "Sadakatsiz " izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D yayın akışı...

21 Nisan 2021 Çarşamba Kanal D Yayın Akışı|Sadakatsiz tekrar bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 21 Nisan 2021 Çarşamba akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelirken, hemen ardından ise "Arda'nın Ramazan Mutfağı" yayınlanacak. Akşam ise "Sadakatsiz" tekrar bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 21 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı...

21 Nisan 2021 Çarşamba Kanal D Yayın Akışı|Sadakatsiz yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 21 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16.45 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz 

21 Nisan 2021 Çarşamba Kanal D Yayın Akışı|Sadakatsiz tekrar bölümüyle Kanal D'de

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Derin çaresizlik içinde kurtarılmayı beklerken, Asya’nın sabrı da gücü de günden güne azalmaktadır. Yaşanan gelişmeler Asya’yı geçmişe götürse de, alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koymuştur. Derin’i bulmak için iz sürmeye devam eden Volkan, önemli bir gerçekle yüz yüze gelir. Derin’in içinde bulunduğu çıkmaz henüz çözülmemişken yaşanan hangi şok gelişme, dengeleri bir kez daha alt üst edecektir?

(KAYNAK: KANAL D)

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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