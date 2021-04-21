21 Nisan 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışı |Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümüyle TV8'de

TV8 21 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "8'de Sağlık" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yayınlanacak. Akşam ise fenomen dizi "Doğduğun Ev Kaderindir" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 21 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı...

TV8 21 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:00 Doya Doya Moda

17.15 Survivor Panaroma

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

DOĞDUĞUN EN KADERİNDİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep geçirdiği zorlu süreçte çevresine karşı ani çıkışlarından dolayı yanlış anlaşılmalara neden olurken Barış'ı kendisinden uzaklaştırır. Barış ise artık Zeynep'in gündemine göre yaşamaktan sıkıldığını dile getirmesi ile herkesi şaşırtır.

Öte yandan annesinin şirket hisselerini Zeynep'e bırakması ona bir sorumluluk yüklemiş ve tek başına ayakta durmak için harekete geçer. Tam bu sırada yeni tanıştığı Nesrin konuya girer ve şirket için abisini önerir. Zeynep kısa sürede fazla güvendiği Nesrin ile arasındaki bağı kuvvetlendirir. Ancak Barış, Nesrin ve sözde abisine karşı pek sıcak bakmaz ve kendisini rahatsız eden bir şeyler olduğunu dile getirir.

Uzun yıllardır Nesrin'in hayatında olan ve onun çok güvendiği sevgilisi olan Tarık, intikam planlarının bir parçası olarak "Ağabey" rolüyle Zeynep ile Nermin'in güvenini kazanmaya çalışacak. Tarık ve Nesrin'in planlarından ise henüz kimsenin haberi yoktur. Herkesi kandıran Nesrin ve sözde abisi Barış'ın tam da tahmin ettiği gibi başka planların peşindedir. Barış, tesadüfen Nesrin ve Tarık'ı öpüşürken yakalamasıyla şoke olur. Peki Barış, bu gördüklerine Zeynep'i ikna edebilecek mi? Yoksa gördükleri yüzünden başı belaya mı girecek?