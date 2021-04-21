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21 Nisan 2021 Çarşamba yayın Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür tekrar bölümüyle Show'da

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayınlanacak dizileri sizler için derledik. Show TV 21 Nisan 2021 Çarşamba yayın gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" yer alırken akşam ise "Güldür Güldür" yayınlanacak.

21 Nisan 2021 Çarşamba yayın Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür tekrar bölümüyle Show'da

21 Nisan 2021 Çarşamba yayın Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında " Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı programı yer alırken, akşam ise "Güldür Güldür" tekrar bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 21 Nisan 2021 Çarşamba yayın Show TV yayın akışı...

21 Nisan 2021 Çarşamba yayın Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür tekrar bölümüyle Show'da

SHOW TV 21 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show tekrar

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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