21 Nisan 2021 Elektrik kesintisi İstanbul AYEDAŞ! İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir?

Yeni günün sabahında kendi yaşadığı ilde bugün elektrik kesintisi olacak mı? diye merak edenler, 21 Nisan 2021 Elektrik kesintisi İstanbul AYEDAŞ başlığıyla internette bu konuyu detaylarıyla bakmayı sürdürüyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

21 NİSAN 2021 ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL AYEDAŞ

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: GAZİPAŞA

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 22.

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: KOOPERATİF

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: YURT

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: HEYBE

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: GÜZEL

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 37.

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3025.

Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3042.

Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3043.

Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3044.

Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3045.

Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3054.

Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3055.

Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3047/1.

Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3048.

Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3049.

Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3050.

Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3001.

Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3002.

Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: SANDAL

Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3028.

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021

09:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: MERKEZ - Sokak: BİRLİK

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇELEBİ ÇIKMAZI

Mahalle: MERKEZ - Sokak: GÖZDE

Mahalle: MERKEZ - Sokak: CEBECİ

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞİLE YOLU

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021

12:30 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ACIBADEM

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ULUSULUK

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: DAMLA

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ADIVAR

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ULUSULUK

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: TUR

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021

09:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: MERSİN

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BOLU

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: GİRESUN

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FENİKE

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BALABAN

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021

09:30 - 13:30 saat aralığında

Mahalle: VELİBABA - Sokak: EHLİ SOHBET

09:30 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: ESENYALI

Mahalle: ESENYALI - Sokak: SICAK

Mahalle: ESENYALI - Sokak: ASİTANE

Mahalle: ESENYALI - Sokak: ESKİ

Mahalle: ESENYALI - Sokak: NECMETTİN ERBAKAN

Mahalle: ESENYALI - Sokak: ENDER

Mahalle: ESENYALI - Sokak: HARUN

Mahalle: ESENYALI - Sokak: HAFIZLAR

Mahalle: ESENYALI - Sokak: TELKARİ

Mahalle: ESENYALI - Sokak: SERÜVEN

Mahalle: ESENYALI - Sokak: METEHAN

Mahalle: ESENYALI - Sokak: KİREÇBURNU

Mahalle: ESENYALI - Sokak: NİLÜFER

Mahalle: ESENYALI - Sokak: TEYYARE

Mahalle: ESENYALI - Sokak: ÖNDER

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: EMİR

ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021

10:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: BALİBEY - Sokak: SANATÇILAR

Mahalle: BALİBEY - Sokak: KIRAN

Mahalle: BALİBEY - Sokak: CEYDA

Mahalle: BALİBEY - Sokak: BALKAN

Mahalle: BALİBEY - Sokak: MAYIS

Mahalle: BALİBEY - Sokak: NAZLI

Mahalle: BALİBEY - Sokak: OĞUZ

Mahalle: BALİBEY - Sokak: DESTAN

Mahalle: BALİBEY - Sokak: GEDİZ

Mahalle: BALİBEY - Sokak: MİNE

Mahalle: BALİBEY - Sokak: GÜLBAHÇE

Mahalle: BALİBEY - Sokak: ONAR

Mahalle: BALİBEY - Sokak: MOZAİK

Mahalle: BALİBEY - Sokak: SULTAN

Mahalle: BALİBEY - Sokak: ADNAN SAYGUN

Mahalle: BALİBEY - Sokak: AFİFE JALE

Mahalle: BALİBEY - Sokak: BELKIS ARAN

Mahalle: BALİBEY - Sokak: ZEHRA YILDIZ

Mahalle: BALİBEY - Sokak: ARMAĞAN

Mahalle: BALİBEY - Sokak: GÜLDESTE

Mahalle: BALİBEY - Sokak: NECO TEKİN

Mahalle: BALİBEY - Sokak: MUSTAFA İKTU

Mahalle: BALİBEY - Sokak: MERCAN KÖŞK

Mahalle: BALİBEY - Sokak: ÇİMEN

Mahalle: BALİBEY - Sokak: ACAR

Mahalle: BALİBEY - Sokak: ELMA

Mahalle: BALİBEY - Sokak: PORTAKAL

Mahalle: BALİBEY - Sokak: ÖNDER

Mahalle: BALİBEY - Sokak: TAŞKAN

Mahalle: BALİBEY - Sokak: PEMBE

Mahalle: BALİBEY - Sokak: TEKİN

Mahalle: BALİBEY - Sokak: ÜZÜM

Mahalle: BALİBEY - Sokak: ŞAFAK

Mahalle: BALİBEY - Sokak: ÜNLÜ

Mahalle: BALİBEY - Sokak: KİRAZ

Mahalle: BALİBEY - Sokak: KOÇAK

Mahalle: BALİBEY - Sokak: YALÇIN

Mahalle: BALİBEY - Sokak: MELEK

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ÇAYIRBAŞI

Mahalle: ÇAYIRBAŞI - Sokak: ÖZYURT

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: KARACABEY

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: KARACABEY

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021

12:30 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: KAZIM KARABEKİR

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: KOZA

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ÖZTAŞ

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: SERÇEM

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: SÜLÜ

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: TUFAN

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: AKYOL

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: KARİYE

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: AKTAŞ

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: İYİ

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: BURGULU

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ÖZERLER

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: SADİ

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: SANCAKLI

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: KESKİN

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: SANATKAR

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ŞENAY

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: SEVENGÜL

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: AYŞEGÜL

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: MUTLUTÜRK

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: SEMAZEN

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: SEVGİSELİ

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: REFAHİYE

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: KIRCA

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: EKREM

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ENİS

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ESENGÜL

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: GERDAN

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ORDU

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: YENER

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ERZURUM

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: GÜLSÜN

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: GÜROL

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: GÜZELTEPE

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ÖZ

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: HASIR

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: DURAK

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ERSAN

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: SELİMİYE - Sokak: DR. EYÜP AKSOY

09:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AY

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: MELODİ ÇIKMAZI

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: YENİ AYAZMA

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KATİBİM

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: METE

10:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: KANDİLLİ MUHACİR

Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: KAYALIBAYIR

Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: KANDİLLİ

Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: KANDİLLİ GÖKSU

Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: KANDİLLİ İSKELE

Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: HALLAÇ HÜSEYİN

Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: KANDİLLİ İSKELE ARKASI

13:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: FERAH - Sokak: DOĞAN

Mahalle: FERAH - Sokak: YENİ ŞAHİN

Mahalle: FERAH - Sokak: YONCA ÇIKMAZI

Mahalle: FERAH - Sokak: SEYİTONBAŞI

Mahalle: FERAH - Sokak: BAL