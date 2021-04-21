21 Nisan 2021 Elektrik kesintisi İstanbul AYEDAŞ! İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir?
İstanbul Anadolu Yakası'nda bugün gerçekleşecek elektrik kesintileriyle ilgili vatandaşlar 21 Nisan 2021 Elektrik kesintisi İstanbul AYEDAŞ başlığıyla internette sıkça aratmalarını sürdürüyor. 21 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşecek elektrik kesintilerini biz de haberimizde yer verdik.
Yeni günün sabahında kendi yaşadığı ilde bugün elektrik kesintisi olacak mı? diye merak edenler, 21 Nisan 2021 Elektrik kesintisi İstanbul AYEDAŞ başlığıyla internette bu konuyu detaylarıyla bakmayı sürdürüyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
21 NİSAN 2021 ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL AYEDAŞ
ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: GAZİPAŞA
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 22.
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: KOOPERATİF
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: YURT
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: HEYBE
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: GÜZEL
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 37.
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3025.
Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3042.
Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3043.
Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3044.
Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3045.
Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3054.
Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3055.
Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3047/1.
Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3048.
Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3049.
Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3050.
Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3001.
Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3002.
Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: SANDAL
Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3028.
ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021
09:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: MERKEZ - Sokak: BİRLİK
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇELEBİ ÇIKMAZI
Mahalle: MERKEZ - Sokak: GÖZDE
Mahalle: MERKEZ - Sokak: CEBECİ
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞİLE YOLU
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021
12:30 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ACIBADEM
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ULUSULUK
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: DAMLA
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ADIVAR
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ULUSULUK
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: TUR
KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021
09:00 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: MERSİN
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BOLU
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: GİRESUN
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FENİKE
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BALABAN
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021
09:30 - 13:30 saat aralığında
Mahalle: VELİBABA - Sokak: EHLİ SOHBET
09:30 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: ESENYALI
Mahalle: ESENYALI - Sokak: SICAK
Mahalle: ESENYALI - Sokak: ASİTANE
Mahalle: ESENYALI - Sokak: ESKİ
Mahalle: ESENYALI - Sokak: NECMETTİN ERBAKAN
Mahalle: ESENYALI - Sokak: ENDER
Mahalle: ESENYALI - Sokak: HARUN
Mahalle: ESENYALI - Sokak: HAFIZLAR
Mahalle: ESENYALI - Sokak: TELKARİ
Mahalle: ESENYALI - Sokak: SERÜVEN
Mahalle: ESENYALI - Sokak: METEHAN
Mahalle: ESENYALI - Sokak: KİREÇBURNU
Mahalle: ESENYALI - Sokak: NİLÜFER
Mahalle: ESENYALI - Sokak: TEYYARE
Mahalle: ESENYALI - Sokak: ÖNDER
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: EMİR
ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021
10:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: BALİBEY - Sokak: SANATÇILAR
Mahalle: BALİBEY - Sokak: KIRAN
Mahalle: BALİBEY - Sokak: CEYDA
Mahalle: BALİBEY - Sokak: BALKAN
Mahalle: BALİBEY - Sokak: MAYIS
Mahalle: BALİBEY - Sokak: NAZLI
Mahalle: BALİBEY - Sokak: OĞUZ
Mahalle: BALİBEY - Sokak: DESTAN
Mahalle: BALİBEY - Sokak: GEDİZ
Mahalle: BALİBEY - Sokak: MİNE
Mahalle: BALİBEY - Sokak: GÜLBAHÇE
Mahalle: BALİBEY - Sokak: ONAR
Mahalle: BALİBEY - Sokak: MOZAİK
Mahalle: BALİBEY - Sokak: SULTAN
Mahalle: BALİBEY - Sokak: ADNAN SAYGUN
Mahalle: BALİBEY - Sokak: AFİFE JALE
Mahalle: BALİBEY - Sokak: BELKIS ARAN
Mahalle: BALİBEY - Sokak: ZEHRA YILDIZ
Mahalle: BALİBEY - Sokak: ARMAĞAN
Mahalle: BALİBEY - Sokak: GÜLDESTE
Mahalle: BALİBEY - Sokak: NECO TEKİN
Mahalle: BALİBEY - Sokak: MUSTAFA İKTU
Mahalle: BALİBEY - Sokak: MERCAN KÖŞK
Mahalle: BALİBEY - Sokak: ÇİMEN
Mahalle: BALİBEY - Sokak: ACAR
Mahalle: BALİBEY - Sokak: ELMA
Mahalle: BALİBEY - Sokak: PORTAKAL
Mahalle: BALİBEY - Sokak: ÖNDER
Mahalle: BALİBEY - Sokak: TAŞKAN
Mahalle: BALİBEY - Sokak: PEMBE
Mahalle: BALİBEY - Sokak: TEKİN
Mahalle: BALİBEY - Sokak: ÜZÜM
Mahalle: BALİBEY - Sokak: ŞAFAK
Mahalle: BALİBEY - Sokak: ÜNLÜ
Mahalle: BALİBEY - Sokak: KİRAZ
Mahalle: BALİBEY - Sokak: KOÇAK
Mahalle: BALİBEY - Sokak: YALÇIN
Mahalle: BALİBEY - Sokak: MELEK
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ÇAYIRBAŞI
Mahalle: ÇAYIRBAŞI - Sokak: ÖZYURT
TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: KARACABEY
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: KARACABEY
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021
12:30 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: KAZIM KARABEKİR
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: KOZA
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ÖZTAŞ
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: SERÇEM
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: SÜLÜ
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: TUFAN
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: AKYOL
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: KARİYE
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: AKTAŞ
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: İYİ
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: BURGULU
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ÖZERLER
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: SADİ
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: SANCAKLI
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: KESKİN
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: SANATKAR
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ŞENAY
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: SEVENGÜL
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: AYŞEGÜL
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: MUTLUTÜRK
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: SEMAZEN
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: SEVGİSELİ
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: REFAHİYE
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: KIRCA
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: EKREM
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ENİS
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ESENGÜL
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: GERDAN
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ORDU
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: YENER
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ERZURUM
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: GÜLSÜN
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: GÜROL
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: GÜZELTEPE
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ÖZ
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: HASIR
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: DURAK
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ERSAN
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: SELİMİYE - Sokak: DR. EYÜP AKSOY
09:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AY
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: MELODİ ÇIKMAZI
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: YENİ AYAZMA
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KATİBİM
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: METE
10:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: KANDİLLİ MUHACİR
Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: KAYALIBAYIR
Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: KANDİLLİ
Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: KANDİLLİ GÖKSU
Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: KANDİLLİ İSKELE
Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: HALLAÇ HÜSEYİN
Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: KANDİLLİ İSKELE ARKASI
13:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: FERAH - Sokak: DOĞAN
Mahalle: FERAH - Sokak: YENİ ŞAHİN
Mahalle: FERAH - Sokak: YONCA ÇIKMAZI
Mahalle: FERAH - Sokak: SEYİTONBAŞI
Mahalle: FERAH - Sokak: BAL