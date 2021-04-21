21 Nisan 2021 Elektrik kesintisi İstanbul BEDAŞ! İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelecek? başlığı İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik kesintisi yaşayan vatandaşların internette en çok arattığı konulardan birisi oldu. Biz de bu konuyu detaylarıyla haberimizde yer verdik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

21 NİSAN 2021 ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021

NO: 3501419

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 21/04/2021 00:00:00 - 21/04/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3501424

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 21/04/2021 01:30:00 - 21/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496870

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah HADIMKÖY-İSTANBUL, MEHMET AKİF ERSOY sk / YEŞİLBAYIR mah 29 MAYIS sk bölgelerinde 21/04/2021 09:00:00 - 21/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3501434

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ sk bölgelerinde 21/04/2021 09:00:00 - 21/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3501360

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALSANCAK, AYDINTEPE, AĞA, AŞKIN, BATIKENT, BİTKİ, EDİP, EZEL, FİKRET, KALENDER, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, LATİF, NESİM, SEVENGÜL, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TAYYAR, VİLDAN, YAYLA, YÖN sk / YAVUZ SELİM mah ALTINOK, ASFİYA, GÜRBÜZ, KAHYA, NADİR, PAPATYALI, TUNALI, YAYLA, YEŞİLÇINAR, YÖN, ÇAMLIK sk / İMRAHOR mah ULUBATLI HASAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah HAVUZLU sk bölgelerinde 21/04/2021 10:00:00 - 21/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021

NO: 3496790

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah MÜGE, YİĞİT, ÖZGÜR sk bölgelerinde 21/04/2021 10:00:00 - 21/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021

NO: 3496830

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2163., 2191., 2193., 2195., 2212., 2213., 2215., 2216., 2218., 2219., 2220., 2221., 2222., 2223., 2224., FETİH, MUSTAFA KEMAL sk // ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 107. sk bölgelerinde 21/04/2021 05:00:00 - 21/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3427324

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2172. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 44., 45., 46., 47., 49., 50., 51., 51/1., 52., 53., 54., AKDENİZ, ATATÜRK, NAMIK KEMAL, NİĞBOLU, İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah 97., 98., 99., ATATÜRK, İSTANBUL sk / NAMIK KEMAL mah 18., 39., 40., 41., 43., AKDENİZ, MOSTAR, NAMIK KEMAL, İSTANBUL sk / YAVUZ SELİM mah MELEK, MELTEM, İSTANBUL sk bölgelerinde 21/04/2021 09:00:00 - 21/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3501439

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 283., 294., 296. sk bölgelerinde 21/04/2021 10:00:00 - 21/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021

NO: 3496895

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ZEKİ KARSAN sk bölgelerinde 21/04/2021 05:00:00 - 21/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496507

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah MEŞE sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, ASMADALI, AĞAÇEŞME, BAKİ, BERKAY, CEYHAN, CUMHURİYET, DAMLA, GELİNCİK 1, GÜMÜŞ, KUMRULU, KUZEY, KÖYÜM, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ŞELALE sk bölgelerinde 21/04/2021 06:30:00 - 21/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3494371

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah AKYOL sk bölgelerinde 21/04/2021 10:00:00 - 21/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021

NO: 3496900

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk / ATAKÖY 7-8-9-10. MAHALLE mah sk bölgelerinde 21/04/2021 00:00:00 - 21/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496897

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk / ATAKÖY 7-8-9-10. MAHALLE mah sk bölgelerinde 21/04/2021 00:00:00 - 21/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3501479

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL sk bölgelerinde 21/04/2021 05:00:00 - 21/04/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021

NO: 3496517

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah ALADOĞAN, ÇEVİRMECİ sk / YILDIZ mah PALANGA, ÇIRAĞAN sk bölgelerinde 21/04/2021 10:00:00 - 21/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496473

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEBEK ARNAVUTKÖY, BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, DOLAPLIKUYU, ELÇİ, HAREMEYN, HAREMEYN ÇIKMAZI, KİREÇHANE, LÜTFİYEMEVKİİ, PALACI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SEKBANLAR, VEZİRKÖŞKÜ, ÇELİK sk / BEBEK mah AYAZBOSTANI ÇIKMAZI, BOSTANÜSTÜ, CEVDETPAŞA, ERCÜMENT EKREM TALU, HÜSNÜ KORTEL, KORTEL KORUSU YOLU, LÜTFİYEMEVKİİ, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, VEZİRKÖŞKÜ, VEZİRKÖŞKÜ ÇIKMAZI sk / KÜLTÜR mah AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI, PALACI, SEKBANLAR, İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 21/04/2021 13:00:00 - 21/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021

NO: 3496824

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 57 ALAY, AKSU, AY, AYAZMA, BATI TRAKYA, BAYRAM, BAĞIMSIZLIK, BAĞLAR, BURGAZ, BİLGE KAAN, BİLGİ, DİDEM, DİKMEN, DİLARA, ERTUĞRULGAZİ, GAFFAR OKKAN, HAVUZ, HUNTÜRK, HİKMET, KADİFE, KANARYA, KAR, KARAMAN, KARLICA, KOÇ, LALEGÜL, MARMARA, NADİDE, OKUMUŞ, SALATİN, ZELİHA, ÇETİK, ÇEŞME, ÇİM, İNKILAP, İSTANBUL, ŞAHİNBEY, ŞİRİN sk / SAHİL mah SEREN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1866. sk bölgelerinde 21/04/2021 10:00:00 - 21/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496823

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI, ZAĞANOS PAŞA, ÜRGÜP, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 21/04/2021 10:00:00 - 21/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496825

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ALİZE, AYFER, BELEN, BENGÜ, BERAT, BEREKETLİ, BURÇAK, DEFNE, ERATA, GÖNÜL, GÜLAY, GÜZEL, KAZIM KARABEKİR, KURAL, KÖROĞLU, LAVANTA, MUSON, MİMAR SİNAN, PELİN, REŞİT PAŞA, ÖZGÜRLÜK, ŞEYMA sk bölgelerinde 21/04/2021 10:00:00 - 21/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496826

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KIŞLA sk bölgelerinde 21/04/2021 10:00:00 - 21/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3498409

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 12., 23., 24., 34., 36., 50., 52., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ÖZAL sk bölgelerinde 21/04/2021 10:00:00 - 21/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496914

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 158., 160., 162., 176., 178., 43., 51., HÜRRİYET, KUBİLAY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, YAKUPLU sk bölgelerinde 21/04/2021 13:00:00 - 21/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021

NO: 3505520



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, HANİCE, KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ, KIRAN, ÖZTÜRK ÇIKMAZI, ŞAİR NECMETTİN HALİL ONAN sk bölgelerinde 21/04/2021 10:00:00 - 21/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021

NO: 3496831



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 267., 268., 269., 272., 273., 277., 278/1., 279. sk / TUNA mah 671., 675., 676., 677., 678., 683., 686., 687., 688., 689., 693., 694., 726., 730., 731., 732., 733., 734., 735., 736., 737., 738., BAĞCILAR, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU, ŞEHİT MUSTAFA GÜNEŞ sk bölgelerinde 21/04/2021 05:00:00 - 21/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021

NO: 3491324

İSTANBUL ESENYURT ilce -ÖRNEK mah sk Erzurum Kongre Cd. bölgelerinde 21/04/2021 00:00:00 - 21/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3501341

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3097., 3105. sk bölgelerinde 21/04/2021 00:30:00 - 21/04/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3489732

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah ERZURUM KONGRE sk bölgelerinde 21/04/2021 05:00:00 - 21/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3491373

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah DERE YOLU, DOĞALGAZ, EVREN, HİLAL, RÜZGAR, ÖZEN sk / PINAR mah 1577. sk bölgelerinde 21/04/2021 10:00:00 - 21/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021

NO: 3497332

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, MEŞE sk bölgelerinde 21/04/2021 10:00:00 - 21/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496917

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, KARTAL, MANOLYA sk bölgelerinde 21/04/2021 10:00:00 - 21/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021

NO: 3505366

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HACI KADIN mah ATATÜRK, AZEP ASKERİ, DARÜLHADİS, HACI KADIN 1., HACI KADIN ARALIĞI, HACI KADIN BOSTANI, HIZIR KÜLHANI, KATİP ÇELEBİ, MEYVALI BOSTAN ÇIKMAZI, MUABBİR, MÜHENDİS, İŞLEK, ŞÜKRÜBABA sk / HOCA GIYASETTİN mah HACI KADIN , TAVANLI ÇEŞME, İŞLEK sk / MOLLA HÜSREV mah AKİFPAŞA, ATATÜRK, AZEP ASKERİ, HİMMET, KATİP ÇELEBİ sk / YAVUZ SİNAN mah ATATÜRK, LEBLEBİCİ, UNKAPANI, UNKAPANI DEĞİRMENİ, YAVUZ SİNAN CAMİİ sk bölgelerinde 21/04/2021 05:00:00 - 21/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021

NO: 3500325

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 293., 296., 297., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 304., BAŞARAN, CENGİZ TOPEL, RUMELİ sk / ŞEMSİPAŞA mah 19., 21., 23., 24., 27., 28., 30., 31., 32., 34., 37., 41., CENGİZ TOPEL, ŞEHİT ALİ KÖSE, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk // bölgelerinde 21/04/2021 10:00:00 - 21/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3497423

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 558., 560., 561., 561/2., 561/3., 576., 607/2., 608., GALERİ, KADİR AKDOĞAN sk / YENİ MAHALLE mah 556., 556/1., 586., 586/1., GALERİ sk bölgelerinde 21/04/2021 10:00:00 - 21/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021

NO: 3501465

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH, IHLAMUR, KARADAL, KIZILAĞAÇ, PELİT sk bölgelerinde 21/04/2021 00:00:00 - 21/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021

NO: 3489879

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, ATAKÇİL, AZİMET, BEYLİK, BEŞER, GEBZELİ, GÖRGÜLÜ, GÜROL, IŞIL, KEHRİBAR, KUMLU, KUZULU, KÖSEDAĞ, NİŞANE, OLGUN, RABAK, SELÇUK, SULH, TONOZ, TRANDAZ, TUNAHAN, TÜMLEÇ, VEFA, YADİGAR, YUMAK, ZEMHERİ, ÇATALLI, ÇATALLI ÇIKMAZI, ÇAĞLAR, ÇİFTLİK, İHYA sk bölgelerinde 21/04/2021 05:00:00 - 21/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496894

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah AYTEKİN, BARBAROS, DALGIÇ, DAĞISTANLI, SEÇİLMİŞ, TAHSİN, ÇELİK sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ARKAN, BARBAROS, KEMAL ATATÜRK sk bölgelerinde 21/04/2021 10:30:00 - 21/04/2021 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021

NO: 3496525

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 21/04/2021 05:00:00 - 21/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496526

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 21/04/2021 05:00:00 - 21/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3498373

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 1.ARZU, 1.BİRGÜL, 1.MİNE, 1.YARIMBURGAZ, 2.AKSU, 2.AYDOĞDU, 3.SELVİ, 5.KARANFİL sk bölgelerinde 21/04/2021 10:00:00 - 21/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3497011

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KESTANE, 1.MELTEM, ABAY, ARZU, DOLUNAY, GÖK, SARIÇAM, ZEYNEBİYE, ŞENGÜL sk bölgelerinde 21/04/2021 10:00:00 - 21/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021

NO: 3496973

İSTANBUL SARIYER ilce -ZEKERİYAKÖY mah sk bölgelerinde 21/04/2021 05:00:00 - 21/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3501388

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah CENK, NANE sk / TARABYA mah ALTUNCU, GÜLVEREN, JALE, KASIMPATI, NANE sk bölgelerinde 21/04/2021 06:00:00 - 21/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496531

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ERGENE ÇIKMAZI, TUNCA, ÖNCELER sk bölgelerinde 21/04/2021 10:00:00 - 21/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3490347

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah DOĞANBEY sk / BAHÇEKÖY YENİ mah DOĞANBEY, KEMERALTI, KÖKNAR, YENİ DEFNE, ŞEHİT YAKUP KULAKSIZ sk bölgelerinde 21/04/2021 10:00:00 - 21/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3490357

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY YENİ mah DOĞANBEY, GÜRGENCİ ÇIKMAZI, KAYIN, ORMAN, ORMANCILAR ÇIKMAZI, TAŞ KONAKLARI, YUKARI DERE sk bölgelerinde 21/04/2021 10:00:00 - 21/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021

NO: 3501471

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah HARPUT, SABRİ TUNALI, İLTER sk bölgelerinde 21/04/2021 01:00:00 - 21/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3501478

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah HARPUT sk bölgelerinde 21/04/2021 04:00:00 - 21/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496920

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AFACAN, AHENK, ALINTERİ, ASMA ÇIKMAZI, BALLICA, BAYIR, BAŞARAN, BERRAK SELEN, BEYKOZ, BORAN, BUĞRAHAN, CELİL, ENES, FLAMİNGO, FİRDEVS, GÖRGÜLÜ, GÖZLEM, GÜLBABA, GÜLBAHÇE, GÜNİZ, GÜZELBAHÇE, HUTBE, KAVAKLI, KIRLAR, KÖSE, SEHER, SOYLU, ZEMBİL, ÇANKAYA, ÜSTÜNDAĞ, İLKBAHAR, İLKBAHÇE, İNCEKUM, İSPİR, ŞENLER sk / KAVAKLI mah BEYKOZ sk bölgelerinde 21/04/2021 10:00:00 - 21/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496346

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKER, DİKÇE, ERİK, KAYISI, KEMALPAŞA, SULH, VİŞNE, YILDIZTEPE, ÖZTÜRK, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 21/04/2021 10:00:00 - 21/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021

NO: 3496466

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah BAYTAR AHMET, HACI MANSUR, KODAMAN, VALİ KONAĞI, ŞAİR NİGAR sk bölgelerinde 21/04/2021 09:00:00 - 21/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3497456

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah BAYTAR AHMET, HACI MANSUR sk bölgelerinde 21/04/2021 10:00:00 - 21/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496470

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah KUYUMCU İRFAN, RUMELİ, VALİ KONAĞI, ZAFER, ŞAFAK sk / HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, BOSTAN, VALİ KONAĞI sk bölgelerinde 21/04/2021 11:00:00 - 21/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3497454

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHENK, FERİKÖY FIRIN, GÜVENÇ, HUZUR, KAZIM ORBAY, İYİNİYET sk bölgelerinde 21/04/2021 11:00:00 - 21/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021

NO: 3489600

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2984., 2985., 2986., 2987., 2989., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 21/04/2021 00:05:00 - 21/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3489601

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2987., 2988., 2989. sk bölgelerinde 21/04/2021 03:00:00 - 21/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496498

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1258/2., 1258/3., 1260., 1261., 1262., 1263., 1263/2., 1270., 1301., 1303., 1304., 1305., 1306., 1314., FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1264., 1265., 1266., 1267., 1268., 1271., 1273., 1274., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., FEVZİ ÇAKMAK, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 21/04/2021 10:00:00 - 21/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496760

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 178., 184., 185., 187., 188., 189., 190., 191., 192., 193., 195., 196., 197., 203., ORDU sk bölgelerinde 21/04/2021 12:00:00 - 21/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN 2021

NO: 3495330

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 21/04/2021 00:01:00 - 21/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3495331

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, SİTE 1, SİTE YOLU, ÇİFTE HAVUZLAR AYVALIDERE sk bölgelerinde 21/04/2021 00:01:00 - 21/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3507290

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 260., 58. BULVAR sk bölgelerinde 21/04/2021 10:10:00 - 21/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3507286

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 46., 48/4., 48/5., 51., 51/2., 51/3., 51/4., 58. BULVAR, 58/4., MEKTEP ÖNÜ sk bölgelerinde 21/04/2021 10:10:00 - 21/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3507292

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 48/3., 51/1., 58. BULVAR sk bölgelerinde 21/04/2021 10:15:00 - 21/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.