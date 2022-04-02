21 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 21 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 21 Nisan 2022 Perşembe maç programı...

21 NİSAN 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

21 Nisan 2022 Perşembe gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

12:00

Ulsan Hyundai - Guangzhou

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

14:00

Samgurali - Dila Gori

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

14:00

Shandong Luneng - Lion City

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

16:00

Gagra - Dinamo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

17:00

Adanaspor - Samsunspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

17:00

Daegu - Urawa

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

18:00

Telavi - Saburtalo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00

Torpedo Kutaisi - Dinamo Batum

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00

F.Amager - Hobro

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

PAOK - Olympiakos

Yunanistan Kupası

Bilyoner TV

20:00

Lokomotif Tiflis - Bolnisi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00

Espanyol - Rayo Vallecano

İspanya La Liga

D Smart Kanal 90

20:00

Levante - Sevilla

İspanya La Liga

CBC Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

20:00

Degerfors - Hammarby

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Helsingborg - Elfsborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Varnamo - Malmö

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:30

Eyüpspor - Boluspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

21:00

Cadiz - Athletic Bilbao

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

21:45

Burnley - Southampton

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

22:15

Porto - Sporting

Portekiz Kupası

Bilyoner TV

22:30

Real Sociedad - Barcelona

İspanya La Liga

CBC Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

22:30

Gremio - Guarani

Brezilya Serie B

Bilyoner TV