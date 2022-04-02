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21 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

21 Nisan 2022 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 21 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

21 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 21 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 21 Nisan 2022 Perşembe maç programı...

21 NİSAN 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

21 Nisan 2022 Perşembe gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

12:00
Ulsan Hyundai - Guangzhou
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

14:00
Samgurali - Dila Gori
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

14:00
Shandong Luneng - Lion City
AFC Şampiyonlar Ligi

 Smart Spor 2, Spor Smart 2

16:00
Gagra - Dinamo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

17:00
Adanaspor - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig

 TRT Spor, Bein Sports Max 1

17:00
Daegu - Urawa
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

18:00
Telavi - Saburtalo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00
Torpedo Kutaisi - Dinamo Batum
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00
F.Amager - Hobro
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
PAOK - Olympiakos
Yunanistan Kupası

Bilyoner TV

20:00
Lokomotif Tiflis - Bolnisi
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00
Espanyol - Rayo Vallecano
İspanya La Liga

D Smart Kanal 90

20:00
Levante - Sevilla
İspanya La Liga

CBC Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

20:00
Degerfors - Hammarby
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00
Helsingborg - Elfsborg
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00
Varnamo - Malmö
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:30
Eyüpspor - Boluspor
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

21:00
Cadiz - Athletic Bilbao
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

21:45
Burnley - Southampton
İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

22:15
Porto - Sporting
Portekiz Kupası

Bilyoner TV

22:30
Real Sociedad - Barcelona
İspanya La Liga

CBC Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

22:30
Gremio - Guarani
Brezilya Serie B

Bilyoner TV

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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