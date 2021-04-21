21 Nisan Çarşamba Su Kesintisi | İzmir, Ankara, Kocaeli, İstanbul su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığı şu sıralar vatandaşlar tarafından internet mecrasında çokça bakılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri detaylarıyla haberimizde derledik.

21 NİSAN ÇARŞAMBA İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 21 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

21 NİSAN ÇARŞAMBA ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 21 Nisan Çarşamba günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

21 NİSAN ÇARŞAMBA İZSU SU KESİNTİSİ

URLA - BİRGİ, UZUNKUYU

21.04.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

21 NİSAN ÇARŞAMBA İSU SU KESİNTİSİ

Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSU'nun resmi web sitesinde, 21 Nisan Çarşamba günü Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir. Bu kapsamda İSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.