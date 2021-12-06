21 Ocak 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
21 Ocak 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 21 Ocak 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 21 Ocak 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
21 OCAK 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
21 Ocak 2022 Cuma oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
11:00
Japonya - Myanmar
AFC Kadınlar Asya Kupasi
Spor Smart
11:45
Wellington Phoenix - Western United
Avustralya A Ligi
Bein Connect, Bilyoner TV
13:00
Avustralya - Endonezya
AFC Kadınlar Asya Kupasi
Spor Smart
15:00
Tayland - Filipinler
AFC Kadınlar Asya Kupasi
Spor Smart
17:00
Güney Kore - Vietnam
AFC Kadınlar Asya Kupasi
Spor Smart
19:00
Samsunspor - Kocaelispor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Max 1
Futbol
20:30
F.Düsseldorf - Nürnberg
Almanya Bundesliga 2
Bein Max 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
20:30
Hamburg - St.Pauli
Almanya Bundesliga 2
Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV
22:00
Arouca - Benfica
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
Den Bosch - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
De Graafschap - Almere
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Helmond - Oss
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Jong AZ - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Jong PSV - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Jong Utrecht - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Maastricht - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Roda - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:30
E.Frankfurt - Arminia Bielefeld
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2, Bein Max 1, Bilyoner TV
22:30
Parma - Frosinone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
22:45
Verona - Bologna
İtalya Serie A
S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:45
Oostende - Antwerp
Belçika Pro League
Bilyoner TV
23:00
Watford - Norwich City
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
23:00
Lyon - St. Etienne
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:00
Espanyol - Real Betis
İspanya La Liga
Spor Smart, Bilyoner TV
23:00
Tenerife - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV