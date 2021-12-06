21 Ocak 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 21 Ocak 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

21 OCAK 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

21 Ocak 2022 Cuma oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:00

Japonya - Myanmar

AFC Kadınlar Asya Kupasi

Spor Smart

11:45

Wellington Phoenix - Western United

Avustralya A Ligi

Bein Connect, Bilyoner TV

13:00

Avustralya - Endonezya

AFC Kadınlar Asya Kupasi

Spor Smart

15:00

Tayland - Filipinler

AFC Kadınlar Asya Kupasi

Spor Smart

17:00

Güney Kore - Vietnam

AFC Kadınlar Asya Kupasi

Spor Smart

19:00

Samsunspor - Kocaelispor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Max 1

Futbol

20:30

F.Düsseldorf - Nürnberg

Almanya Bundesliga 2

Bein Max 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:30

Hamburg - St.Pauli

Almanya Bundesliga 2

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:00

Arouca - Benfica

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00

Den Bosch - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

De Graafschap - Almere

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Helmond - Oss

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Jong AZ - VVV Venlo

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Jong PSV - Excelsior

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Jong Utrecht - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Maastricht - Volendam

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Roda - ADO Den Haag

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:30

E.Frankfurt - Arminia Bielefeld

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Max 1, Bilyoner TV

22:30

Parma - Frosinone

İtalya Serie B

Bilyoner TV

22:45

Verona - Bologna

İtalya Serie A

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:45

Oostende - Antwerp

Belçika Pro League

Bilyoner TV

23:00

Watford - Norwich City

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

23:00

Lyon - St. Etienne

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00

Espanyol - Real Betis

İspanya La Liga

Spor Smart, Bilyoner TV

23:00

Tenerife - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV