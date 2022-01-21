ATV Müge Anlı canlı izle bugün 21 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTubeGalatasaray camiası ahlar vahlar ediyor! Hem Emre Akbaba hem Okan Kocuk, bu nasıl planlama?Kat Hizmetleri Müdürü (Executive Housekeeper) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıCHP zihniyeti değişmiyor! Ekrem İmamoğlu, Cuma hutbesinde gençlere edep ve ahlak öğretilmesinden rahatsız olduğunu söyledi! "Çok üzülüyorum, moralim bozuldu!"Hadise ve Mehmet Dinçerler evlilik için ilk adımı attı! Görenlerin gözlerini kamaştıran yüzüğün fiyatı ağızları açık bıraktı!HDPli Deniz Poyraz kimdir? Deniz Poyraz neden öldü? Kim öldürdü?Konya Toki Ardıçlı kura sonuçları isim listesi 2022 | 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama ekranıMisis ne demek, TDK'ya göre Misis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?YKS başvuru şartları neler 2022? Üniversite sınavı başvuru için gerekli belgelerTwitter dünya gündemine nasıl bakılır? Twitter uygulamasında dünya gündemine nasıl bakılır?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 21 Ocak 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

21 Ocak 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 21 Ocak 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

21 Ocak 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 21 Ocak 2022 Cuma günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

21 Ocak 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

21 OCAK 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

Salı gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 21  Ocak 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var.

21 Ocak 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

21 OCAK CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

21 Ocak 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

21 OCAK CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 Survivor

13.30 Survivor Panaroma

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 O Ses Türkiye Yarı Final (Yeni Bölüm)

21 Ocak 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

21 OCAK CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Asi

13.00Gelinim Mutfakta

16.00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

21 Ocak 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

21 OCAK CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11.00 Ekonomi Arası

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

21 Ocak 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

21 OCAK CUMA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da 

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

21 Ocak 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

 

21 OCAK CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Bir Başka Güzel

08:30 Bu Sabah

10.15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12.15 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10 Senin Hayatın

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Aziz

21 Ocak 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

21 OCAK CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI 

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse

12:15 Şefin Özel Konuğu

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kıbrıs Zafere Doğru

23:45 3'Te 3

21 Ocak 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

21 OCAK CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI

08:30 Anadolu Arkeolojisi

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 Fotoğraflar

09:45 Aramızda Müzik Var

10:30 Tarihin Ruhu

11:00 Felsefe Söyleşileri

12:00 Hayat Sanat

12:30 Belgesel: Para

13:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

14:00 Yabancı Sinema: Kırmızı Bahçe (Red Garden)

15:45 Sinema +

16:30 Karar Perdesi

17:30 Anadolu Arkeolojisi

18:00 Hayat Sanat

18:30 Koleksiyoner

19:00 Karalama Defteri

19:30 Anjelika Akbar İle Sesler

20:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü

21:00 İhmal Edilebilir Nasihatler

22:00 Film Önü

22:15 Yabancı Sinema: Ölümsüzler Köyü (Old Men Never Die)

Büşra Mercimek
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT