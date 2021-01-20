21 Ocak Perşembe su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU

21 Ocak Perşembe günü yaşanacak planlı su kesintisi bilgilieri, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'nin resmi web sitelerinde paylaşıldı. Güncel verilere ve arıza kesinti bilgilerine dayanarak oluşturulan kesinti duyurularına biz de haberimizde yer verdik İşte 21 Ocak Perşembe su kesintisi | İzmir, Ankara, İstanbul, Kocaeli su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU - İSU

21 OCAK PERŞEMBE İSKİ SU KESİNTİSİ

İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Zafer Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 21.01.2021 05:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : İhsaniye Mah,İnceğiz Mah,Subaşı Mah,Kabakça Mah,Oklalı Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 20.01.2021 15:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Teşvikiye Mah,Halaskargazi Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.01.2021 08:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

21 OCAK PERŞEMBE ASKİ SU KESİNTİSİ

BEYPAZARI Arıza Tarihi: 21.01.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 21.01.2021 13:00:00

Detay: Plansız kesinti Tarihi: 21.01.2021 08:00 Tamir Tarihi: 21.01.2021 13:00 Detay: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ ŞEHİT SADIK EKİZ SOKAKTA DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ ŞEHİT SADIK EKİZ SOKAKTA DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: HACIKARA MAHALLESİ ŞEHİT SADIK EKİZ SOKAK VE BİR KISMI

SİNCAN Arıza Tarihi: 21.01.2021 01:00:00

Tamir Tarihi: 21.01.2021 09:30:00

Detay: SİNCAN SARAYCIK MAHALLESİNDE OLUŞAN ANA BORU ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ KESİNTİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: SARAYCIK MAHALLESİ

21 OCAK PERŞEMBE İZSU SU KESİNTİSİ

BERGAMA FATİH, GAZİOSMANPAŞA

20.01.2021 saat 14:45 ile 16:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE GAZİOSMANPAŞA VE FATİH MAHALLERİNİN BİR KSIMINDA 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.

ÇEŞME YALI

20.01.2021 saat 14:30 ile 16:25 arasında yaklaşık 1 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 6001 SOKAKDA YAŞANAN ANA BORU ARIZASI SEBEBİ İLE SOKAK VE CEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

ÖDEMİŞ OVAKENT, BIÇAKÇI, PİRİNÇÇİ, KONAKLI, BOZCAYAKA, GERELİ, KERPİÇLİK, VELİLER, KIZILCA, SÜLEYMANLAR, KEMENLER

21.01.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI OVAKENT, BIÇAKÇI, PIRINÇÇI, BADEMLI, BOZCAYAKA, KEMENLER, KONAKLI, GERELİ, KERPİÇLİK, VELİLER, KIZILCA, SÜLEYMANLAR MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

TİRE KÜÇÜKBURUN

19.01.2021 saat 13:00 ile 20.01.2021 saat 17:00 arasında yaklaşık 1 gün 4 saat su kesintisi olacaktır. Diğer MAHAHLLEYE AİT KAYNAK SUYU KAPTAJ VE SU HATLARININ DONMASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR. .

ÖNEMLİ UYARI

Bornova İlçesi Kazım Karabekir Caddesi ve Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış sıklıkla arıza yapan 1000 mm beton borunun yenilenmesi ile Bornova İlçesi’nin büyük bir bölümünün su ihtiyacını karşılayacak olan ve İzmir genelinde olası bir arıza durumunda oluşacak su kesintilerini önleyecek Gördes Barajı ana iletim hatları imalat çalışmaları tamamlanmıştır. Yenilenen ve imalat çalışmaları tamamlanan iletim hatlarının devreye alınabilmesi ve eski hatların devre dışı bırakılabilmesi için Bornova İlçesi Erzene Mahallesi İstanbul Yolu üzerinde 1000/1000 mm çaplı çelik boru bağlantı çalışması planlanmıştır.

Bu nedenle 21.01.2021 Perşembe günü saat 01:00’den saat 19:00’a kadar Bornova İlçesi Yeşilçam, Erzene, Evka 3, Naldöken, Doğanlar, Ümit, Kemalpaşa ve Ergene Mahallerini etkileyecek su kesintisi yapılacaktır.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Bornova İlçesi Yeşilçam, Erzene, Evka 3, Naldöken, Doğanlar, Ümit, Kemalpaşa ve Ergene Mahalleleri.

Anlayışınız ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz.

21 OCAK PERŞEMBE İSU SU KESİNTİSİ

21 Ocak Perşembe tarihinde Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.