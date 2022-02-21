21 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 21 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 21 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
08:30Anadolu Arkeolojisi
09:00Karalama Defteri
09:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
10:00Belgesel: Sayılar (Numbers)
11:00Felsefe Söyleşileri
12:00Hayat Sanat - Kolaj
12:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
13:00İhmal Edilebilir Nasihatler
14:00Yabancı Sinema: Yağmurdan Önce (Before the Rain)
16:00Muhayyelat
16:30Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
17:30Kısa Film Kuşağı
18:00Hayat Sanat
18:30Bizim Resmimiz
19:00Belgesel: Batıya Doğru Akan Nehir
20:00İstanbul, Müzik ve Tarih
20:45Yeryüzleri
21:00Düşüncenin Seyir Defteri
22:00Yabancı Sinema: Potemkin Zırhlısı (Battleship Potemkin)
23:30Münih Filarmoni Orkestrası 'Bach, Çaykovski, R. Strauss, Rave' (The Odeonsplatz Concert: Münchner Philharmoniker And Valery Gergiev)