TV8 Survivor All Star 27. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili resimli mesajlar- Whatsapp, İnstagramUsta oyuncu Hazım Körmükçü, sevgilisi Damla Cercişoğlu ile ilişkisini bitirir bitirmez aldığı karar sevenlerini hayrete düşürdü!Epikürcülük ne demek, TDK'ya göre Epikürcülük kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?19 Mayıs'ın kaçıncı yılını kutluyoruz 2022? Atatürk Samsun'a kaç yılında çıktı?Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSon dakika | İran'ın Tebriz kentinde savaş uçağı düştüDevlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Turgay Gökdemir kimdir? Turgay Gökdemir kaç yaşında, nereli?Günlük burç yorumları 21 Şubat 2022 Pazartesi | Koç, kimyanın uyuştuğu biriyle tanışıyorsun; Aslan istediğiniz kişiden beklediğiniz mesaj geliyor!Ukrayna - Rusya gerilimi altın piyasasını karıştırdı! Gram altın bir düşüyor, bir yükseliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 21 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

21 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 21 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

21 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 21 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

21 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

08:30Anadolu Arkeolojisi

09:00Karalama Defteri

09:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

10:00Belgesel: Sayılar (Numbers)

11:00Felsefe Söyleşileri

12:00Hayat Sanat - Kolaj

12:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

13:00İhmal Edilebilir Nasihatler

14:00Yabancı Sinema: Yağmurdan Önce (Before the Rain)

16:00Muhayyelat

16:30Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

17:30Kısa Film Kuşağı

18:00Hayat Sanat

18:30Bizim Resmimiz

19:00Belgesel: Batıya Doğru Akan Nehir

20:00İstanbul, Müzik ve Tarih

20:45Yeryüzleri

21:00Düşüncenin Seyir Defteri

22:00Yabancı Sinema: Potemkin Zırhlısı (Battleship Potemkin)

23:30Münih Filarmoni Orkestrası 'Bach, Çaykovski, R. Strauss, Rave' (The Odeonsplatz Concert: Münchner Philharmoniker And Valery Gergiev)

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT