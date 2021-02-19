21 Şubat Pazar su kesintisi | İstanbul, Ankara, İzmir su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU

21 Şubat Pazar su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - İZSU - ASKİ başlıkları internet mecrasında sıkça bakılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgilere haberimizde yer verdik. İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da 21 Şubat Pazar günü gerçekleşecek planlı su kesintilerinin listesi...

21 ŞUBAT PAZAR İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 21 Şubat Pazar günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

21 ŞUBAT PAZAR ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 21 Şubat Pazar günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

21 ŞUBAT PAZAR İZSU SU KESİNTİSİ

BALÇOVA ÇETİN EMEÇ

20.02.2021 saat 22:30 ile 21.02.2021 saat 12:00 arasında yaklaşık 13 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası ELEKTRİK ARIZASI NEDENIYLE POMPALARIMIZDAN 1I DEVRE DISI KALMISTIR. TAMIRATI YARIN YAPILACAKTIR.

BERGAMA FATİH

21.02.2021 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası FATİH MAHALLESINDE ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI 2 SAAT SU KESINTISI YASANACAKTIR

KEMALPAŞA CUMHURİYET

21.02.2021 saat 08:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası İZMİR CADDESİNDE OLUŞAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE ŞEBEKE VANASI KAPATILMIŞTIR. ÇALIŞMA SÜRESİ YAKLAŞIK 3 SAAT OLARAK PLANLANMAKTADIR. KESİNTİDEN DOLAYI İZMİR CADDESİ VE CİVARI ETKİLENECEKTİR.