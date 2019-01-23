21 suçtan aranan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te, hakkında 21 suçtan arama kararı bulunan şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak, tutuklandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ev ve işyerinden hırsızlık, oto hırsızlığı, yağma, kasten adam öldürmeye teşebbüs ve tehdit gibi 21 suçtan hakkında arama kararı bulunan M.A.'nın Göllüce Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen polis, kendilerini fark edince kaçmak isteyen M.A.'yı yaşanan kovalamaca sonucu yakaladı. Üzerinden ruhsatsız tabanca çıkan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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DHA