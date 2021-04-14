21 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı olan futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan hazırlık maçları ve Avrupa Kupaları maçları ile sürüyor. Futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler de maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 21 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

21 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

21 Temmuz 2021 Çarşamba gününde oynanacak olan maçların kanal ve saat bilgilerine aşağıdan erişebilirsiniz.

20:00

Sandefjord - Haugesund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



20:00

Sarpsborg 08 - Mjondalen

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



20:00

Stabaek - Lilleström

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



20:00

Stromsgodset - Odds BK

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



20:00

PSG - Augsburg

Hazırlık Maçı

Bein Sports 3



20:00

IFK Malmo - HJK Helsinki

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV



21:00

Ham Kam - Aalesund

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



21:00

Cukaricki - Sumqayıt

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme

CBC Sport, Bilyoner TV



21:00

Mura - Ludogorets

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV



21:30

Slovan Bratislava - Young Boys

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV



22:00

PSV - Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

TV8



22:00

Royal Pari - Always Ready

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:00

Legia Varşova - Flora Tallin

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV



22:00

Olympiakos - Neftçi Bakü

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

CBC Sport, Bilyoner TV

