21 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
21 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 21 Temmuz 2021 Çarşamba maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı olan futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan hazırlık maçları ve Avrupa Kupaları maçları ile sürüyor. Futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler de maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 21 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
21 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
21 Temmuz 2021 Çarşamba gününde oynanacak olan maçların kanal ve saat bilgilerine aşağıdan erişebilirsiniz.
20:00
Sandefjord - Haugesund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
20:00
Sarpsborg 08 - Mjondalen
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
20:00
Stabaek - Lilleström
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
20:00
Stromsgodset - Odds BK
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
20:00
PSG - Augsburg
Hazırlık Maçı
Bein Sports 3
20:00
IFK Malmo - HJK Helsinki
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV
21:00
Ham Kam - Aalesund
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
21:00
Cukaricki - Sumqayıt
UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme
CBC Sport, Bilyoner TV
21:00
Mura - Ludogorets
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV
21:30
Slovan Bratislava - Young Boys
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV
22:00
PSV - Galatasaray
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
TV8
22:00
Royal Pari - Always Ready
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Legia Varşova - Flora Tallin
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV
22:00
Olympiakos - Neftçi Bakü
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
CBC Sport, Bilyoner TV