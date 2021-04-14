21 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı21 Temmuz 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Aşırı sıcaklardan muzdarip Dubai'de bulutlara elektrik verildi, yapay yağmur yağdırıldı!Karantinaya alınan 7 milli sporcumuz Olimpiyat açılışlarını kaçırdıAk Parti'den eski Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sert tepki!Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl, Acun'un sevgilisiyle kanka oldu!PSV - Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Damadı tarafından bıçaklanan dernek başkanı, hayatını kaybetti!Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli mülteci açıklaması!PSV - Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı canlı izle | TV8 canlı yayın izle linki
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21 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

21 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 21 Temmuz 2021 Çarşamba maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

21 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı olan futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan hazırlık maçları ve Avrupa Kupaları maçları ile sürüyor. Futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler de maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 21 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

21 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

21 Temmuz 2021 Çarşamba gününde oynanacak olan maçların kanal ve saat bilgilerine aşağıdan erişebilirsiniz. 

20:00
Sandefjord - Haugesund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

20:00
Sarpsborg 08 - Mjondalen
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

20:00
Stabaek - Lilleström
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

20:00
Stromsgodset - Odds BK
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

20:00
PSG - Augsburg
Hazırlık Maçı
Bein Sports 3

20:00
IFK Malmo - HJK Helsinki
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV

21:00
Ham Kam - Aalesund
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

21:00
Cukaricki - Sumqayıt
UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme
CBC Sport, Bilyoner TV

21:00
Mura - Ludogorets
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV

21:30
Slovan Bratislava - Young Boys
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV

22:00
PSV - Galatasaray
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme 
TV8

22:00
Royal Pari - Always Ready
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV

22:00
Legia Varşova - Flora Tallin
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV

22:00
Olympiakos - Neftçi Bakü
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
CBC Sport, Bilyoner TV
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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