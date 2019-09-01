21. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Festivali

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalin üçüncü günündeki etkinliklerde, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda folklor grupları gösteri düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan 130'a yakın stantta Yağcıbedir halıları, yöresel ürünler ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatları vatandaşlara tanıtıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde, ata sporu atlı cirit, tek kurşun atışları, yöresel gelin alma ve düğün güreşine kadar bir çok farklı etkinlik yapıldı.

Sındırgı Belediyesi ve Sındırgı Avcılar Kulübünce organize edilen tek kurşun atışlarında yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

Mandıra Harmanyeri mevkisinde düzenlenen atışlar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Atış alanında avcılar, 50 metre mesafedeki 3 noktaya ayrı ayrı ateş etti. Yarışmada, 36 tam puanı alan Şaban Şen birinciliği elde etti.

Festival, 3 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA