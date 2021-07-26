Yalı Mahallesi 6402 Sokak'ta akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir apartman dairesinde yaşayan spor antrenörü Batuhan Kerimoğlu'ndan haber alamayan yakınlara eve geldi.

21 yaşındaki genci yerde hareketsiz yatarken gören yakınları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede antrenörün hayatını kaybettiği belirlendi.

GENÇ ANTRENÖR NEDEN ÖLDÜ?

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde spor antrenörlüğü yapan Batuhan Kerimoğlu'nun kalp krizi geçirerek öldüğü öne sürüldü. Yapılan ilk incelemelerde evinde spor yaparken kalp krizi geçirdiği buna bağlı olarak da yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kesin ölüm nedeni için cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.