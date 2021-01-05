  1. FOTO GALERİ
  2. MAGAZİN
  3. 21 yaşındaki güzellik kraliçesi noel mesajının ardından evinde ölü bulundu!

21 yaşındaki güzellik kraliçesi noel mesajının ardından evinde ölü bulundu!

21 yaşındaki güzellik kraliçesi, Ximena Hita birkaç gün önce evinde trajik bir şekilde ölü bulundu.

21 yaşındaki güzellik kraliçesi noel mesajının ardından evinde ölü bulundu! 7711