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  3. 21 yaşındaki güzellik kraliçesi noel mesajının ardından evinde ölü bulundu!

21 yaşındaki güzellik kraliçesi noel mesajının ardından evinde ölü bulundu!

21 yaşındaki güzellik kraliçesi, Ximena Hita birkaç gün önce evinde trajik bir şekilde ölü bulundu.

21 yaşındaki güzellik kraliçesi noel mesajının ardından evinde ölü bulundu! 1111

Ximena Hita ölümünden önce Meksika’nın Aguascalientes şehrinde hemşire olmaya hazırlanıyordu. 