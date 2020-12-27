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21. yüzyılın en iyi futbolcusu ödülü kimin oldu? | Cristiano Ronaldo kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

23 kişilik jüri ile dünya çapında taraftar oylarıyla belirlenen 2020 Küresel Futbol Ödülleri gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Peki 21. yüzyılın en iyi futbolcusu ödülü kimin oldu? | Cristiano Ronaldo kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar.

21. yüzyılın en iyi futbolcusu ödülü kimin oldu? | Cristiano Ronaldo kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

23 kişilik jüri ile dünya çapında taraftar oylarıyla belirlenen 2020 Küresel Futbol Ödülleri gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Peki 21. yüzyılın en iyi futbolcusu ödülü kimin oldu? | Cristiano Ronaldo kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

21. YÜZYILIN EN İYİ FUTBOLCUSU ÖDÜLÜ KİMİN OLDU?

İtalya'nın Juventus takımında oynayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 21. yüzyılın en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo, Lionel Messi, Muhammed Salah ve Ronaldinho'yu geçerek "yüzyılın futbolcusu" ödülünü kazandı.

Organizasyonda, İspanya'nın Real Madrid kulübü, "yüzyılın takımı", Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola "yüzyılın teknik direktörü" ödülüne layık görüldü.

"Yılın takımı" ödülü Bayern Münih'e verilirken, Alman ekibinin golcüsü Robert Lewandowski "yılın futbolcusu", antrenörü Hans-Dieter Flick ise "yılın teknik direktörü" seçildi.

Törende, eski İspanyol kaleci Iker Casillas ve Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'ye "kariyer ödülü" takdim edildi.

CRİSTİANO RONALDO KİMDİR?

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 5 Şubat 1985'de Funchal, Madeira'da dünyaya gelmiştir.

Ronaldo, Portekizli millî futbolcudur. 

Serie A takımlarından Juventus'ta forma giymektedir. Portekiz millî futbol takımı'nın kaptanıdır. Sol Kanat ve santrafor mevkilerinde oynamaktadır.

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