210 KW elektrik kaç TL 2022 ? Kademeli tarife 210 KW (kilowat) elektrik ne kadar? 1 KW elektrik kaç TL?

Kademeli elektrik tarifesinde 150 kilowat olarak uygulanan limiti vatandaşların çoğunluğunun aşmasının ardından elektrik faturalarında yüksek ücretlerle karşılaşan vatandaşlar duruma tepki göstermişti. Özellikle 150 kilowatın genel kullanımda az olması nedeniyle bu tüketim limitinde değişime gidildi. Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 150 kilowat olan limitin 210 kilowata çıkarıldığını açıkladı. Bu kapsamda vatandaşlar 210 KW'ın kaç TL'ye karşılık geldiğini araştırıyorlar. "210 KW elektrik kaç TL 2022 ? Kademeli tarife 210 KW (kilowat) elektrik ne kadar?" sorularının yanıtları haberimizde...

1 KW ELEKTRİK KAÇ TL?

1 KW elektriğin 2022 yılındaki ücreti 1,37 TL'dir. Bu kapsamda faturanızı hesaplarken kullandığınız kilowatı 1, 37 TL ile çarparak elektrik faturanızın tutarını öğrenebilirsiniz. 1 KW, 210 KW sınırını aşıldıktan sonra ise 2,06 TL'dir.

210 KW ELEKTRİK KAÇ TL 2022 ?

Kademeli elektrik tarifesinde 210 KW elektiğin kaç TL olduğunu hesaplamak için 210 KW'yi 1,37 TL ile çarpıyoruz. Elde edilen sayı 287,7'dir.

Yani yılbaşında 150 KW olan sınıra göre 329 TL olan fatura, kademeli tarife sınırının 210 KW'ye çıkmasının ardından 287 TL olacak. Böylece faturalarda 42 TL bir düşüş yaşanacak.

KADEMELİ TARİFE 210 KW (KİLOWAT) ELEKTRİK NE KADAR?

Kademeli elektrik tarifesinde 210 KW limitini aşarsanız, aştığınız her 1 KW'ı 2,06 TL ile çarparak hesaplamanız gerecektir.

Örneğin 300 kilovatlık bir elektrik faturasının ortalama fiyatı şöyle hesaplanabilir:

300(tüketilen elektrik) - 210( indirimli tüketim sınırı) = 90 (yüzde 50 zam uygulanacak tüketim miktarı)

287 + 185 = 472 TL (yaklaşık)

Yüksek tutarlı elektrik faturalarıyla karşılaşmamak için vatandaşların 210 KW'yi geçmemeye özen göstermesi gerekiyor. Bu sınır aşıldığı takdirde faturalara yüzde 50 ile yüzde 127 arasında zam uygulanacak.