21/1 Trafik Cezası Nedir? 21/1 Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?

21/1 trafik ceza kodu nedir? diye bir araştırma içerisindeyseniz muhtemelen bu cezayla karşı karşıyasınız. Bölge Gündem Haber Editörü Rukiye Karapunar, 21/1 trafik ceza kodunu ve 21/1 madde trafik cezası 2022 ne kadar? sorularının cevaplarını sizler için araştırdı.

YAYINLAMA
Google News
21/1 Trafik Cezası Nedir? 21/1 Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?

Trafikte kural ihlali durumun da trafik cezası yememiz kaçınılmaz bir durumdur. Cezalar ne kadar canımızı sıksa da bu cezaların sebebi trafik kazalarını önlemek, trafik akışı ile düzenini hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.

Bu kapsamda sizde bir trafik cezası yediyseniz elbette 21/1 trafik ceza kodu nedir? diye merak ediyorsunuzdur. Peki nedir bu 21/1 madde trafik cezası, 21/1 madde trafik cezası 2022 ne kadar? Tüm detayları sizler için bu makalede aktaracağız.

21/1 Trafik Ceza Kodu Nedir?

2022 yılı trafik ceza rehberinde yer alan bilgilere göre 21/1 ceza kodu Tescil edilen araçları tescil belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak, şeklinde açıklanmıştır.

Yaptırım uygulanacak diğer husus ise şöyle belirlenmiştir:

Trafikten men edilen araçlar; Tescil belgesi ve plakası ya da “C” geçici trafik belgesi alınması halinde sürülerek, trafik kolluğunca izin belgesi (ek-33/A) düzenlenmesi halinde ise çekici/kurtarıcı marifetiyle göturülebilir.

21/1 Madde Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?

2022 yılı için 21/1 madde trafik cezası bedeli 1823 Türk Lirası olarak uygulanmaktadır. Bu rakam her yıl enflasyon oranları gözetilerek zam yapılır.Trafik cezalarında önemli olan bir diğer detay ise erken ödeme indirimidir. Trafik cezalarınızı tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ödemeniz halinde yüzde 25 indirim uygulanır.

1823 TL Yüzde 25 indirim ne kadar yapar?

Cezanızın üzerinden 15 gün geçmediyse ve erken ödeme yapmaya karar verdiyseniz 1823TL’lik rakam yüzde 25 indirim ile 1367,25 Türk Lirasına düşmektedir.

2021 Trafik Cezasına nasıl itiraz edilir? Trafik cezası itiraz dilekçesi nasıl yazılır örnekTrafik Cezasına nasıl itiraz edilir? Trafik cezası itiraz dilekçesi nasıl yazılır? İşte Örnek Dilekçe

trafik cezası ne kadar?

Trafik Cezası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Trafik ceza sorgulamalarınızı belli periyotlarla yapmanızda fayda vardır. Bu trafik cezaları size resmi olarak tebliğ edilme kuralı olsa bile bazı durumlarda sorunlar yaşanabilmektedir. Bu durumda trafik cezalarından haberiniz olmayabilir ve trafik cezanıza faiz uygulanabilmektedir.

Trafik cezası sorgulama işlemini e-Devlet giriş yaptıktan hemen sonra sayfanın üzerinden yer alan arama çubuğuna “plakaya yazılan ceza sorgulama” şeklinde bir arama yaparak ulaşabilirsiniz. Yine aşağıdaki urle tıklayarak kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

E-DEVLET TRAFİK CEZASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

GİB TRAFİK CEZASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

trafik ceza kodu nedir?

Trafik Cezaları Nereye Ödenir?

Trafik cezalarınızı anlaşmalı banka şubeleri, PTT Şubeleri, mobil bankacılık uygulamalarından, internet bankacılık şubelerinden, e-Devlet üzerinden veya  İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden trafik cezası ödeme işlemini yapabilirsiniz.

trafik cezası

Trafik cezası yapılandırma mümkün mü?Trafik cezası yapılandırma mümkün mü?

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
26 Ekim 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 26 Ekim 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
26 Ekim 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 26 Ekim 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
26 Ekim 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları 26.10.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı
26 Ekim 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları 26.10.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı
Çok güzel bir kadınken Akromegali hastalığına yakalanan Mary Ann'in bir anda tepetaklak olan hayatını okuyunca çok üzüleceksiniz!
Çok güzel bir kadınken Akromegali hastalığına yakalanan Mary Ann'in bir anda tepetaklak olan hayatını okuyunca çok üzüleceksiniz!
Eski sevgilisine benzeyen kadınları işkencelerle öldürerek cesetlerine tecavüz eden ölü sevici psikopat bir seri katilin korkunç hayatı...
Eski sevgilisine benzeyen kadınları işkencelerle öldürerek cesetlerine tecavüz eden ölü sevici psikopat bir seri katilin korkunç hayatı...
Son Haberler
Seeing Uncle's Son in a Dream. What does it mean to see Uncle's Son? What is the meaning?
Seeing Uncle's Son in a Dream. What does it mean to see Uncle's Son? What is the meaning?
Abandoning in a dream. What does it mean to leave in the dream? What does it mean?
Abandoning in a dream. What does it mean to leave in the dream? What does it mean?
Hedonist ne demek, TDK'ya göre Hedonist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
Hedonist ne demek, TDK'ya göre Hedonist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
Tankoç isminin anlamı nedir, Tankoç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tankoç isminin anlamı nedir, Tankoç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
E-Devlet vatandaşları uyardı! Acilen kontrol edip bildirin! Cezası: 2 bin 673 lira!
E-Devlet vatandaşları uyardı! Acilen kontrol edip bildirin! Cezası: 2 bin 673 lira!
26 Ekim 2022 günlük burç yorumları | Aslan, vaktini sana iyi gelene harca, Oğlak, sorunlarına çözüm ara!
26 Ekim 2022 günlük burç yorumları | Aslan, vaktini sana iyi gelene harca, Oğlak, sorunlarına çözüm ara!
26 Ekim 2022 Çarşamba hava durumu: Sıcak havanın tadını çıkarın!
26 Ekim 2022 Çarşamba hava durumu: Sıcak havanın tadını çıkarın!
Çok Okunanlar
Tankoç isminin anlamı nedir, Tankoç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tankoç isminin anlamı nedir, Tankoç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
21/1 Trafik Cezası Nedir? 21/1 Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
21/1 Trafik Cezası Nedir? 21/1 Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
Tanalp isminin anlamı nedir, Tanalp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tanalp isminin anlamı nedir, Tanalp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Walking in a Dream. What does it mean to walk in your dream? What does it mean?
Walking in a Dream. What does it mean to walk in your dream? What does it mean?
Süper Loto sonuçları 25 Ekim 2022 Salı|25.10.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları 25 Ekim 2022 Salı|25.10.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı
Dikkat edin, üzüntülerle kalbinizi yormayın! İşte aşırı üzüntüden ölenlerin sendromu olarak bilinen "Kırık Kalp Sendromu" hakkında bilinmeyenler...
Dikkat edin, üzüntülerle kalbinizi yormayın! İşte aşırı üzüntüden ölenlerin sendromu olarak bilinen "Kırık Kalp Sendromu" hakkında bilinmeyenler...
Kurbanlarını cazibesiyle etkileyerek tuzağa düşürdü! İdama mahkum edilen, ölümüne gelinlik giyerek giden ilk kadın seri katil Lavinia Fisher ile tanışın...
Kurbanlarını cazibesiyle etkileyerek tuzağa düşürdü! İdama mahkum edilen, ölümüne gelinlik giyerek giden ilk kadın seri katil Lavinia Fisher ile tanışın...
Yorumlananlar
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
Bugün kimin maçı var 26 Ekim 2022 Çarşamba? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 26 Ekim 2022 Çarşamba? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!