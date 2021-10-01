Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 21 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

21 EKİM 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

21 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

16:00

Etimesgut Bld. - Şanlıurfa Engelliler

Ampute Futbol Türkiye Kupası

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız



17:15

Bani Yas - Khorfakkan

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



17:15

Al Ittihad - Al Urooba

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



17:30

HJK Helsinki - Maccabi Tel Aviv

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



18:00

Türkiye - Bulgaristan

FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri

Sportstv



19:30

Al Wasl - Al Ain

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



19:45

Real Betis - B.Leverkusen

UEFA Avrupa Ligi

Exxen



19:45

Fenerbahçe - Antwerp

UEFA Avrupa Ligi

Exxen



19:45

Lazio - Marsilya

UEFA Avrupa Ligi

Exxen



19:45

Ludogorets - Braga

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok



19:45

Midtjylland - Kızılyıldız

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok



19:45

Rapid Wien - Dinamo Zagreb

UEFA Avrupa Ligi

Exxen



19:45

Alashkert - LASK

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



19:45

Anorthosis - Flora Tallin

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



19:45

Bodo Glimt - Roma

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



19:45

Kopenhag - PAOK

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



19:45

Feyenoord - Union Berlin

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Exxen



19:45

Maccabi Haifa - Slavia Prag

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



19:45

Mura - Rennes

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



19:45

Karabağ - Kairat Almaty

UEFA Avrupa Konferans Ligi

CBC Sport



19:45

Vitesse - Tottenham

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Exxen



19:45

Almeria - Real Sociedad B

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



20:00

Real Zaragoza - Ponferradina

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



20:00

Gais - Eskilstuna United

İsveç Superettan

Bilyoner TV



22:00

E.Frankfurt - Olympiakos

UEFA Avrupa Ligi

Exxen



22:00

Lokomotiv Moskova - Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi

Exxen



22:00

Napoli - Legia Varşova

UEFA Avrupa Ligi

Exxen, CBC Sport



22:00

PSV - Monaco

UEFA Avrupa Ligi

Exxen



22:00

Glasgow Rangers - Brondby IF

UEFA Avrupa Ligi

Exxen



22:00

Sparta Prag - Lyon

UEFA Avrupa Ligi

Exxen



22:00

Sturm Graz - Real Sociedad

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok



22:00

West Ham - Genk

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok



22:00

Basel - Omonia

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



22:00

CFR Cluj - AZ Alkmaar

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



22:00

CSKA Sofya - Zorya

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



22:00

Jablonec - Randers

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



22:00

Partizan - KAA Gent

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



22:00

Slovan Bratislava - Lincoln City

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok



22:00

Mirandes - Girona

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

Real Oviedo - Burgos

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

Antofagasta - Union Espanola

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV