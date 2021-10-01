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  3. 21 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

21 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

21 Ekim 2021 Perşembe günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 21 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...

21 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 21 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

21 EKİM 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

21 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

16:00
Etimesgut Bld. - Şanlıurfa Engelliler
Ampute Futbol Türkiye Kupası
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

17:15
Bani Yas - Khorfakkan
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

17:15
Al Ittihad - Al Urooba
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

17:30
HJK Helsinki - Maccabi Tel Aviv
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

18:00
Türkiye - Bulgaristan
FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri
Sportstv

19:30
Al Wasl - Al Ain
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

19:45
Real Betis - B.Leverkusen
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

19:45
Fenerbahçe - Antwerp
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

19:45
Lazio - Marsilya
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

19:45
Ludogorets - Braga
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

19:45
Midtjylland - Kızılyıldız
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

19:45
Rapid Wien - Dinamo Zagreb
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

19:45
Alashkert - LASK
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

19:45
Anorthosis - Flora Tallin
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

19:45
Bodo Glimt - Roma
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

19:45
Kopenhag - PAOK
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

19:45
Feyenoord - Union Berlin
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Exxen

19:45
Maccabi Haifa - Slavia Prag
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

19:45
Mura - Rennes
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

19:45
Karabağ - Kairat Almaty
UEFA Avrupa Konferans Ligi
CBC Sport

19:45
Vitesse - Tottenham
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Exxen

19:45
Almeria - Real Sociedad B
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:00
Real Zaragoza - Ponferradina
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:00
Gais - Eskilstuna United
İsveç Superettan
Bilyoner TV

22:00
E.Frankfurt - Olympiakos
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

22:00
Lokomotiv Moskova - Galatasaray
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

22:00
Napoli - Legia Varşova
UEFA Avrupa Ligi
Exxen, CBC Sport

22:00
PSV - Monaco
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

22:00
Glasgow Rangers - Brondby IF
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

22:00
Sparta Prag - Lyon
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

22:00
Sturm Graz - Real Sociedad
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

22:00
West Ham - Genk
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

22:00
Basel - Omonia
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

22:00
CFR Cluj - AZ Alkmaar
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

22:00
CSKA Sofya - Zorya
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

22:00
Jablonec - Randers
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

22:00
Partizan - KAA Gent
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

22:00
Slovan Bratislava - Lincoln City
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

22:00
Mirandes - Girona
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00
Real Oviedo - Burgos
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00
Antofagasta - Union Espanola
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

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