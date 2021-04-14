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  3. 21 Nisan 2021 Çarşamba Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

21 Nisan 2021 Çarşamba Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

21 Nisan 2021 Çarşamba Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 21 Nisan 2021 Çarşamba maç programı başlığı hafta içi oynanan maçlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor.

21 Nisan 2021 Çarşamba Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda Süper Lig'de ve diğer liglerde oynanacak olan maçlarla heyecan kaldığı yerden devam  ediyor. Peki 21 Nisan 2021 Çarşamba Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

21 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

20 Nisan 2021 Salı gününde Süper Ligin yanı sıra birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

12:00

Verdy - Kyoto
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00

Tochigi - Albirex Niigata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00

Yamagata - V Varen Nagasaki
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00

Mito - Chiba
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00

Machida - Ryukyu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00

Kusatsu - Okayama
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00

Kofu - Sagamihara
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00

Kitakyushu - Renofa Yamaguchi
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00

Kanazawa - Blaublitz
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00

Iwata - Omiya Ardija
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00

Ehime - Yamaga
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00

Ulsan - Jeonbuk
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

13:30

Daegu - Suwon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

13:30

Jeju United - FC Seoul
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

13:30

Seongnam - Incheon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

15:00

Altındağ Bld. - Karşıyaka
TFF 3. Lig
Yayın Yok

16:00

Akhmat - Samara
Rusya Kupası Yarı Final
Bilyoner TV

16:00

BB Erzurumspor - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

16:00

Tabor Sezana - Mura
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00

Ankaragücü - Denizlispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 3

16:00

Teplice - Viktoria Plzen
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

16:00

Pribram - Bohemians 1905
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

16:00

Opava - Slovan Liberec
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

16:00

Orlando - ES Setif
CAF Afrika Uluslar Kupası
Bilyoner TV

16:00

Nkana - Pyramids
CAF Afrika Uluslar Kupası
Bilyoner TV

16:00

Namungo - R. Casablanca
CAF Afrika Uluslar Kupası
Bilyoner TV

16:00

Cotonsport - JS Kabylie
CAF Afrika Uluslar Kupası
Bilyoner TV

16:00

Slovacko - Brno
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:00

Lokomotiv Zagreb - Varazdin
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

17:30

Santa Clara - Moreirense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

17:30

Keşla - Zira
Azerbaycan Kupası
CBC Sport

17:45

O. Ljubljana - Koper
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

18:00

Pardubice - Sparta Prag
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

19:00

Lokomotiv Moskova - CSKA Moskova
Rusya Kupası Yarı Final
Bilyoner TV

19:00

Galatasaray - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

19:00

Maritimo - Rio Ave
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

19:00

KGHM Zaglebie - Wisla Krakow
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

19:00

Jagiellonia - Stal Mielec
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

19:00

Lyngby - Sonderjyske
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

19:00

Aalborg - Odense
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

19:00

Salitas - Sfaxien
CAF Afrika Uluslar Kupası
Bilyoner TV

19:00

Napsa Stars - RSB Berkane
CAF Afrika Uluslar Kupası
Bilyoner TV

19:00

Jaraaf - Etoile Sahel
CAF Afrika Uluslar Kupası
Bilyoner TV

19:05

Istra 1961 - Rijeka
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

19:15

Luzern - FC Lausanne
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

19:30

Sturm Graz - Wolfsberger
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

19:30

Milan - Sassuolo
İtalya Serie A
Bein Sports 2 Bilyoner TV

19:30

Sumqayit - Karabağ
Azerbaycan Kupası
CBC Sport

19:30

WSG Tirol - Salzburg
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

19:30

Paderborn - Osnabruck
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

19:30

Heidenheim - Bochum
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

19:30

Hannover 96 - Jahn Regensburg
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

19:30

Düsseldorf - St. Pauli
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

19:30

Hertha Berlin - Freiburg
Almanya Bundesliga Ertelendi
Yayın Yok

19:45

PSG - Angers
Fransa Kupası Çeyrek Final
Bein Sports 4 Bilyoner TV

20:00

Osasuna - Valencia
İspanya La Liga
Bilyoner TV

20:00

Mirandes - Tenerife
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:00

Tottenham - Southampton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport, Idman TV

20:00

Levante - Sevilla
İspanya La Liga
Spor Smart Kanal 82 Smart Spor Kanal 82 S Sport Plus Bilyoner TV

20:00

Hamilton - Motherwell
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

20:00

Rotherham - Middlesbrough
İngiltere Championship
Bein Sports Max 1

20:00

Hibernian - Livingston
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

20:30

Slavia Prag - Fastav Zlin
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

21:00

Real Betis - Athletic Bilbao
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

21:00

ND Gorica - Bravo
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

21:00

Braga - Boavista
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

21:00

St.Johnstone - Glasgow Rangers
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

21:00

Nordsjaelland - Brondby IF
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

21:30

Piast Gliwice - Legia Varşova
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

21:30

Cracovia Krakow - Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

21:30

Vaduz - Basel
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

21:30

Lugano - St.Gallen
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

21:30

Osijek - Dinamo Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

21:30

LASK - Rapid Wien
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

21:30

Stuttgart - Wolfsburg
Almanya Bundesliga
S Sport Plus, Bilyoner TV

21:30

Hoffenheim - Monchengladbach
Almanya Bundesliga
Yayın Yok

21:30

B.Dortmund - Union Berlin
Almanya Bundesliga
S Sport 2,S Sport Plus, Bilyoner TV

21:30

Werder Bremen - Mainz
Almanya Bundesliga
Bilyoner TV

21:45

Genoa - Benevento
İtalya Serie A
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

21:45

Udinese - Cagliari
İtalya Serie A
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

21:45

Spezia - Inter
İtalya Serie A
Bein Sports 2, CBC Sport ,Bilyoner TV

21:45

Juventus - Parma
İtalya Serie A
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

21:45

Crotone - Sampdoria
İtalya Serie A
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

21:45

Ross Country - St.Mirren
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

21:45

Kilmarnock - Dundee United
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

21:45

Aberdeen - Celtic
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

21:45

Bologna - Torino
İtalya Serie A
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

22:00

Elche - Valladolid
İspanya La Liga
Bilyoner TV

22:00

Alaves - Villarreal
İspanya La Liga
Spor Smart Kanal 82, Bilyoner TV

22:10

Lyon - Monaco
Fransa Kupası Çeyrek Final
Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

22:15

Aston Villa - Manchester City
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport, Idman TV

23:00

Cadiz - Real Madrid
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

23:15

Sporting Lisbon - Belenenses
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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