21 Şubat 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
21 Şubat 2022 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 21 Şubat 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 21 Şubat 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
21 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
14:30
Manisa FK - Ümraniyespor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Max 1
17:00
Adanaspor - BB Erzurumspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Max 1
19:30
Radomlje - Maribor
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Radomlje - Maribor
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Göztepe - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Eyüpspor - Menemenspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Max 1
20:00
Altınordu - Bandırmaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Max 2
20:00
Wisla Plock - Gornik Leczna
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:00
Cagliari - Napoli
İtalya Serie A
CBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
21:00
Randers - Viborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
22:00
Ajax - Almere
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Jong AZ - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Jong Utrecht - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:45
Toulouse - Le Havre
Fransa Ligue 2
Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:00
Bologna - Spezia
İtalya Serie A
S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
23:00
Celta Vigo - Levante
İspanya La Liga
Spor Smart, CBC Sport, Bilyoner TV
23:00
Amorebieta - Leganes
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
23:00
San Martin - Sport Boys
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
23:15
Santa Clara - Portimonense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV