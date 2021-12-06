21 Şubat 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 21 Şubat 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

21 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14:30

Manisa FK - Ümraniyespor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Max 1

17:00

Adanaspor - BB Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Max 1

19:30

Radomlje - Maribor

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Radomlje - Maribor

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Göztepe - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Eyüpspor - Menemenspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Max 1

20:00

Altınordu - Bandırmaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Max 2

20:00

Wisla Plock - Gornik Leczna

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:00

Cagliari - Napoli

İtalya Serie A

CBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

21:00

Randers - Viborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

22:00

Ajax - Almere

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Jong AZ - NAC Breda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Jong Utrecht - Excelsior

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:45

Toulouse - Le Havre

Fransa Ligue 2

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00

Bologna - Spezia

İtalya Serie A

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:00

Celta Vigo - Levante

İspanya La Liga

Spor Smart, CBC Sport, Bilyoner TV

23:00

Amorebieta - Leganes

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

23:00

San Martin - Sport Boys

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

23:15

Santa Clara - Portimonense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV