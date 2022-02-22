02.02.2022 tarihinin ardından benzer bir tarihle karşılaşan ve bugünün ruhu olduğuna inanan vatandaşlar 22.02.2022 tarihinin mucizesine inanıyor. Güne dair ritüel ve olumlamaları merak edenler ise, "22.02.2022'de ne olacak? 22.02.2022 saat 22.22 ritüelleri| 22 Şubat 2022 tarihi ne anlam ifade ediyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

22.02.2022'DE NE OLACAK? 02.02.2022 RİTÜELLERİ|

Bu gün, ritüelden çok niyetlerin ve isteklerin kabul olacağı gündür. Bugün aslında tutkuyla inanma günüdür. İnançlı insanların Allah'a dua etmesi, her hangi bir dine mensup olmayanların ise içlerinden isteklerini sürekli tekrar ederek evrene sinerji göndermeleri gereken bir gün.

"Ben sadece istekte bulunmak istemiyorum, ritüel lazım bana" diyenler için, işin uzmanlarından tavsiye var. Özellikle içinden çıkamadığınız veya çok isteyip bir türlü gerçekleştiremediğiniz tüm isteklerinizi akşam saat 21 ile 22 arasında bir kağıda yazın. Madde halinde tek tek kağıda geçirin. İçiniz rahatlayana kadar yazın. Biraz gevşeme hissettiğinizde kalemi bırakın ve bir lavabo veya teneke içerisinde kağıdınızı yakın. Külleri ertesi güne kadar bir toprağa gömün. Tüm bunları yaparken birine muhakkak yardım edin, ayın 7'sinden itibaren tüm güzelliklerin size geleceğinden şüpheniz olmasın.

2 ŞUBAT 2022 TARİHİ NE ANLAM İFADE EDİYOR?

Özellikle astrolojiye ilgisi olan insanlar tarafından 22.02.2022 tarihinde ne olacağı, neler yapılabileceği merakla araştırılıyor. Saatler 22.22'yi gösterdiğinde ritüel ve olumlama için tetikte bekleyenlere, alanında uzmanlaşmış astrologlar tarafından uygulanması söylenen ritüellere yer verdik.

Gezegenlerin kombinasyonu gereği, bugün şanslı bir gün. Üstüne üstlük Jüpiter ve Güneş oluşumu tüm burçlara yarar sağlayacak. Şansın ve bereketin kapımızı çaldığı günlerde 22.02.2022 tarihi herkese iyi gelecek. Çünkü bu tarih bizlere, dua ve niyetlere açık olduğunu gösteriyor. 22 Şubat 2022 tarihinin 7 Temmuz 2007’nin ardından, evlilik fikrine ve hayata geçirilmesinde en uygun gün olduğu söyleniyor. Bu tarihte yeni adımlar atmanız ve hayatınızı kökten değiştirmeniz mümkün.

Çin takvimine göre çift sayıların uğurlu olduğu söylenir. Bu sebeple bugün de özel ve şanslı bir gün sayılıyor. Bu tarihlere "Palindrom" günleri denir.

Akşam saat 19 ile 22 saatleri arası tam kavuşumda olacak. Dua, dilek, meditasyon için uygun zamanlar 02.02 saati değil, 19 ile 22 arasıdır.