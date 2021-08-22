22 Ağustos 2021 Pazar ATV yayın akışı | İkimizin Sırrı yeni bölümüyle ATV'de

ATV'de bugün ne var? Güne Küçülen Hayatlar ile başlayan kanal hemen ardından Ralp ve İnternet'i yayınlıyor. Akşama ise her bölümü ilgiyle izlenen dizi İkimizin Sırrı ekrana geliyor. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar ATV yayın akışı...

22 AĞUSTOS 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Küçülen Hayatlar

10:00 Ralp ve İnternet

12:05 Dizi TV

12:55 Kalp Yarası

16:20 Şans Kapıyı Çalınca

18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 İkimizin Sırrı

23:45 Otoyol Devriyesi