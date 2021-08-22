Beste Açar durmuyor! "Gönül Köşkü" yüzünden İpek Açar Kömürcü'ye dava açacak!İş başvurusuna gitti, Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrendi! Yeşilçam filmlerini aratmayacak olay!22 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Kon-Tiki TRT 2'de22 Ağustos 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Seneye Bu Zamanlar TRT 1'de22 Ağustos 2021 Pazar TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye TV8'de22 Ağustos 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Korkusuz Korkak Show TV'de22 Ağustos 2021 Pazar FOX TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı tekrar bölümüyle FOX TV'de22 Ağustos 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Hükümet Kadın 2 Star TV'de22 Ağustos 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Savaş Gemisi Kanal D'dePendikspor'dan yeni forvet! Görkem bitin transferi resmen duyuruldu!
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 22 Ağustos 2021 Pazar ATV yayın akışı | İkimizin Sırrı yeni bölümüyle ATV'de

22 Ağustos 2021 Pazar ATV yayın akışı | İkimizin Sırrı yeni bölümüyle ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Küçülen Hayatlar ile başlayan kanalda akşam sevilen dizi İkimizin Sırrı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar ATV yayın akışı...

22 Ağustos 2021 Pazar ATV yayın akışı | İkimizin Sırrı yeni bölümüyle ATV'de

ATV'de bugün ne var? Güne Küçülen Hayatlar ile başlayan kanal hemen ardından Ralp ve İnternet'i yayınlıyor. Akşama ise her bölümü ilgiyle izlenen dizi İkimizin Sırrı ekrana geliyor. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar ATV yayın akışı...

22 AĞUSTOS 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Küçülen Hayatlar

10:00 Ralp ve İnternet

12:05 Dizi TV

12:55 Kalp Yarası

16:20 Şans Kapıyı Çalınca

18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 İkimizin Sırrı

23:45 Otoyol Devriyesi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT