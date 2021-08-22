22 Ağustos 2021 Pazar ATV yayın akışı | İkimizin Sırrı yeni bölümüyle ATV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Küçülen Hayatlar ile başlayan kanalda akşam sevilen dizi İkimizin Sırrı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar ATV yayın akışı...
ATV'de bugün ne var? Güne Küçülen Hayatlar ile başlayan kanal hemen ardından Ralp ve İnternet'i yayınlıyor. Akşama ise her bölümü ilgiyle izlenen dizi İkimizin Sırrı ekrana geliyor. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar ATV yayın akışı...
22 AĞUSTOS 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Küçülen Hayatlar
10:00 Ralp ve İnternet
12:05 Dizi TV
12:55 Kalp Yarası
16:20 Şans Kapıyı Çalınca
18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
23:45 Otoyol Devriyesi