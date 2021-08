Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 22 Ağustos 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

22 Ağustos 2021 Pazar gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

12:00

FC Seoul - Pohang

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



12:00

Nagoya - Avispa Fukuoka

Japonya J.League

Bilyoner TV



12:00

Albirex Niigata - Sagamihara

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:00

Yamaga - Ehime

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:30

Geylang - Balestier Khalsa

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



12:30

Young Lions - Albirex Niigata

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



12:30

Blaublitz - V Varen Nagasaki

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Seoul E Land - Jeonnam Dragons

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV



13:00

Kitakyushu - Machida

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Kusatsu - Renofa Yamaguchi

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Mito - Kyoto

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Yamagata - Ryukyu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:15

Twente - Ajax

Hollanda Eredivisie

S Sport Plus, Bilyoner TV



13:30

Ulsan - Suwon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



14:00

Lyon - Clermont

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



14:00

Falkenbergs - Trelleborgs

İsveç Superettan

Bilyoner TV



14:00

Dundee FC - Hibernian

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



14:30

Erzgebirge Aue - Sandhausen

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV



14:30

Hamburg - Darmstadt 98

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Bilyoner TV



14:30

Ingolstadt - Nürnberg

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

15:00

Randers - Aalborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



15:00

Vendsyssel - Fredericia

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



15:00

Kuressaare - Tammeka

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



15:15

FC Lausanne - Basel

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



15:30

Feyenoord - G.A. Eagles

Hollanda Eredivisie

S Sport Plus, Bilyoner TV



16:00

Southampton - Manchester Utd

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



16:00

Wolverhampton - Tottenham

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



16:00

Bordeaux - Angers

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



16:00

Metz - Reims

Fransa Ligue 1

Bein Sports, beIN Connect, Bilyoner TV



16:00

Montpellier - Lorient

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV



16:00

Strasbourg - Troyes

Fransa Ligue 1

Bein Sports, beIN Connect, Bilyoner TV



16:00

Elfsborg - Hammarby

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Halmstads - Norrköping

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Östersunds - Orgryte

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

Sundsvall - Eskilstuna United

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

AC Horsens - Jammerbugt

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Raufoss - Ull Kisa

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Start - Sogndal

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

FC Minsk - Neman

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



16:00

Piast Gliwice - Slask Wroclaw

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



16:30

Hoffenheim - Union Berlin

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Bilyoner TV



17:00

Bandırmaspor - Menemenspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2



17:00

Ümraniyespor - İstanbulspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



17:00

Zulte Waregem - Charleroi

Belçika Pro League

Bilyoner TV



17:00

Kopenhag - Sonderjyske

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



17:00

Palmeiras - Cuiaba Esporte

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



17:00

Hearts - Aberdeen

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Ross Country - Glasgow Rangers

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

St.Johnstone - Dundee United

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Lierse - Virton

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



17:00

Hegelmann Litauen - Zalgiris Vilnius

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



17:00

Ceske Budejovice - Slovan Liberec

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Jablonec - Slovacko

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Viktoria Plzen - Karvina

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:30

Tondela - Portimonense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



17:30

Servette - Luzern

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



17:30

Zira - Neftçi Bakü

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



17:45

AZ Alkmaar - Fortuna Sittard

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



17:45

Vitesse - Willem II

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



18:00

Ibiza - Malaga

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



18:00

Real Sociedad - Rayo Vallecano

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



18:00

Dinamo Tiflis - Dila Gori

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



18:00

Rennes - Nantes

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



18:00

Nizhny Novgorod - Rostov

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



18:00

Energetik BGU - BATE Borisov

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



18:00

LASK - TSV Hartberg

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

Rapid Wien - SV Ried

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

Sturm Graz - Austria Vienna

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

Bravo - O. Ljubljana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:00

Cobresal - Union Espanola

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



18:30

Bayern Münih - Köln

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Bilyoner TV



18:30

Arsenal - Chelsea

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



18:30

Mariehamn - Honka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Jaro - Jippo

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

Mikkeli - Gnistan

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

VPS - MuSa

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

AIK Stockholm - Hacken

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

18:30

Örebro - Sirius

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



18:30

UTA Arad - Voluntari

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



18:30

Lech Poznan - Lechia Gdansk

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



19:00

Viborg - Aarhus

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



19:00

Cienciano - Deportivo Binacional

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



19:00

Reggina - Monza

İtalya Serie B

Bilyoner TV



19:00

Ternana - Brescia

İtalya Serie B

Bilyoner TV



19:00

Bodo Glimt - Kristiansund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Haugesund - Lilleström

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Sandefjord - Tromsö

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Valerenga - Viking

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Suduva - Nevezis Kedainiai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



19:00

SKF Sered - Slovan Bratislava

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Zilina - Senica

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:15

Konyaspor - M.Başakşehir

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



19:15

Ankaragücü - Kocaelispor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



19:30

Bologna - Salernitana

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV



19:30

Udinese - Juventus

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



19:30

Club Brugge - Beerschot

Belçika Pro League

Bilyoner TV



19:30

Karabağ - Sebail

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



19:55

Istra 1961 - Osijek

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Dinamo Batum - Lokomotif Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



20:00

Lokomotiv Moskova - Krasnodar

Rusya Premier Lig

Rusya PL Youtube, Bilyoner TV



20:00

Maritimo - Porto

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV



20:00

Akranes - KR Reykjavik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



20:00

Khimki - Rubin Kazan

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



20:00

Universidad Nacional - Puebla

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV



20:00

Slavia Prag - Banik Ostrava

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



20:30

Eibar - Ponferradina

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



20:30

Girona - Las Palmas

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



20:30

Atletico Madrid - Elche

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



20:30

Brest - Zhodino

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



21:00

Waasland Beveren - Deinze

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



21:00

Rosenborg - Odds BK

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



21:00

Melipilla - Huachipato

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



21:00

Dunajska Streda - AS Trencin

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



21:15

Ayacucho - Cesar Vallejo

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



21:15

Mura - NK Celje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:30

Botosani - Rapid Bükreş

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



21:30

Ascoli - Cosenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV



21:30

Benevento - Alessandria

İtalya Serie B

Bilyoner TV



21:30

Cremonese - Lecce

İtalya Serie B

Bilyoner TV



21:30

Crotone - Como

İtalya Serie B

Bilyoner TV



21:30

Pisa - Spal

İtalya Serie B

Bilyoner TV



21:30

Dinamo Kiev - Desna

Ukrayna Premier Ligi

Dinamo TV Youtube



21:45

Göztepe - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



21:45

Fenerbahçe - Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



21:45

Manisa FK - Denizlispor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



21:45

Nice - Marsilya

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



21:45

Roma - Fiorentina

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



21:45

Napoli - Venezia

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV



22:00

Mechelen - St.Gilloise

Belçika Pro League

Bilyoner TV



22:00

Rijeka - Sibenik

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



22:00

Atletico PR - Corinthians

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Ceara - Flamengo

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Nacional Potosi - Wilstermann

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:15

Vikingur Reykjavik - Valur

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



23:00

Huesca - Cartagena

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



23:00

Levante - Real Madrid

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV



23:30

Sport Boys - U. Deportes

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



23:30

Calera - Universidad de Chile

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV