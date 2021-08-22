22 Ağustos 2021 Pazar FOX TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı tekrar bölümüyle FOX TV'de
FOX TV'de bugün yayınlanacak olan dizi ve filmler merak ediliyor. Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan kanalda akşam sevilen dizi Sen Çal Kapımı tekrar bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar FOX TV yayın akışı...
Fox TV'de bugün ne var? Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan kanalda hemen ardından Petrol Kralları yayınlanırken akşam ise sevilen dizi Sen Çal Kapımı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için FOX TV ekranlarında oluyor. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar FOX TV yayın akışı...
22 AĞUSTOS 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Petrol Kralları
13:00 Bay Yanlış
15:00 Şevkat Yerimdar
17:15 Dokunmayın Şabanıma
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
22:45 Şef Akademi