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22 Ağustos 2021 Pazar FOX TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı tekrar bölümüyle FOX TV'de

FOX TV'de bugün yayınlanacak olan dizi ve filmler merak ediliyor. Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan kanalda akşam sevilen dizi Sen Çal Kapımı tekrar bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar FOX TV yayın akışı...

22 Ağustos 2021 Pazar FOX TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı tekrar bölümüyle FOX TV'de

Fox TV'de bugün ne var? Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan kanalda hemen ardından Petrol Kralları yayınlanırken akşam ise sevilen dizi Sen Çal Kapımı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için FOX TV ekranlarında oluyor. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar FOX TV yayın akışı...

22 AĞUSTOS 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Petrol Kralları

13:00 Bay Yanlış

15:00 Şevkat Yerimdar

17:15 Dokunmayın Şabanıma

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

22:45 Şef Akademi

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