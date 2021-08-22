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  3. 22 Ağustos 2021 Pazar günün spor manşetleri | Beşiktaş, Gaziantep'te kan kaybetti!

22 Ağustos 2021 Pazar günün spor manşetleri | Beşiktaş, Gaziantep'te kan kaybetti!

Gaziantepspor deplasmanına çıkan Beşiktaş, rakibiyle yenişemedi ve 1 puana razı oldu. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar günün spor manşetleri...

22 Ağustos 2021 Pazar günün spor manşetleri | Beşiktaş, Gaziantep'te kan kaybetti! 1120