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22 Ağustos 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Savaş Gemisi Kanal D'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan Kanal D'de bugün ekranda neler olacağı merak ediliyor. Konuştukça ile güne başlayan kanalda akşam Savaş Gemisi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar Kanal D yayın akışı...

22 Ağustos 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Savaş Gemisi Kanal D'de

Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Saat 07:30'da Konuştukça ekranda olurken 13:00'da Balçiçek’le Sohbete Geldik izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Savaş Gemisi yayınlanıyor. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar Kanal D yayın akışı...

22 AĞUSTOS 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştukça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik

14:00 Yerli Sinema

16:00 Yerli Dizi

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaş Gemisi

22:45 Savaş Gemisi

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