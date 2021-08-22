22 Ağustos 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Savaş Gemisi Kanal D'de Ekranların en çok izlenen kanallarından olan Kanal D'de bugün ekranda neler olacağı merak ediliyor. Konuştukça ile güne başlayan kanalda akşam Savaş Gemisi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar Kanal D yayın akışı...

Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Saat 07:30'da Konuştukça ekranda olurken 13:00'da Balçiçek’le Sohbete Geldik izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Savaş Gemisi yayınlanıyor. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar Kanal D yayın akışı... 22 AĞUSTOS 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI 07:30 Konuştukça 08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim 09:45 Magazin D Pazar 13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik 14:00 Yerli Sinema 16:00 Yerli Dizi 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Savaş Gemisi 22:45 Savaş Gemisi Kanal Dkanal d yayın akışı