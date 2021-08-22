22 Ağustos 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Savaş Gemisi Kanal D'de
Ekranların en çok izlenen kanallarından olan Kanal D'de bugün ekranda neler olacağı merak ediliyor. Konuştukça ile güne başlayan kanalda akşam Savaş Gemisi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar Kanal D yayın akışı...
Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Saat 07:30'da Konuştukça ekranda olurken 13:00'da Balçiçek’le Sohbete Geldik izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Savaş Gemisi yayınlanıyor. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar Kanal D yayın akışı...
22 AĞUSTOS 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI
07:30 Konuştukça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
14:00 Yerli Sinema
16:00 Yerli Dizi
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Savaş Gemisi
22:45 Savaş Gemisi