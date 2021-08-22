22 Ağustos 2021 Pazar TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye TV8'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TV8'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım programıyla başlayan TV8'de akşam ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye yayınlanıyor. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar TV8 yayın akışı...

TV8'de bugün ne var? Oynat Bakalım ile güne başlayan kanalda gündüz kuşağında Süper 1 Takım ekrana geliyor. Akşam ise her bölümü ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıkıyor. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar TV8 yayın akışı... 22 AĞUSTOS 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI 06:30 Oynat Bakalım 09:45 10 Yaş Genç 10:30 Süper 1 Takım 10:45 MasterChef Türkiye 14:15 Oynat Bakalım 14:45 Yerli Sinema 17:15 MasterChef Türkiye 20:00 MasterChef Türkiye tv8tv8 yayın akışı