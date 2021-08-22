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22 Ağustos 2021 Pazar TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TV8'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım programıyla başlayan TV8'de akşam ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye yayınlanıyor. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar TV8 yayın akışı...

22 Ağustos 2021 Pazar TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye TV8'de

TV8'de bugün ne var? Oynat Bakalım ile güne başlayan kanalda gündüz kuşağında Süper 1 Takım ekrana geliyor. Akşam ise her bölümü ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıkıyor. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar TV8 yayın akışı...

22 AĞUSTOS 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 MasterChef Türkiye

14:15 Oynat Bakalım

14:45 Yerli Sinema

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye  

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