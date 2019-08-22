22 Ağustos bugün hangi diziler var? |22 Ağustos Perşembe yayın akışı

22 Ağustos Perşembe kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 22 Ağustos Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

22 AĞUSTOS BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 22 Ağustos Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

22 Ağustos Perşembe ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir Zamanlar Çukuorova

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Güven Bana

23:20 Bayan Pregrine'in tuhaf çocukları

22 Ağustos Perşembe KANAL D Yayın Akışı



09:30 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa

12.45 Afili aşk

16:00 Aşk-ı Memnu

17:00 Yaralı Kuşlar

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 Çarkıfelek

22.45 Kule Soygunu

22 Ağustos Perşembe STAR TV Yayın Akışı

07:00 Kaderimin Yazıldığı Gün

09:45 Çilek Kokusu

12:30 NURSEL'İN KONUKLARI

15:00 Kuzgun Yerli Dizi

18:45 STAR HABER

20:00 Benim Tatlı Yalanım

00:15 Dünyanın En Güzel Kokusu

22 Ağustos Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 Kuaförüm Sensin

13:00 Gelin Evi

15:00 Yeni Gelin

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 Pers Prensi

22:30 Fi

22 Ağustos Perşembe FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:15 Yasak Elma

13:45 Bir Aile hikayesi

16:00 Yaparsın Aşkım

19:00 Fatih Portakal ile Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım

00.15 Temizlik Benim İşim

22 Ağustos Perşembe TV8 Yayın Akışı

07:00 GÜNAYDIN DOKTOR

09:15 Gel Konuşalım /Canlı

11:00 Survivör Panoroma

13:30 Güle Güle Oturun

15:45 Düğünümüz Var

19:00 Oynat Bakalım

20:00 Kardeşim Benim

22:15 Küçük Esnaf

22 Ağustos Perşembe TRT1 Yayın Akışı



06:30 Yeşil Deniz

09:05 TRT1'de bugün

09:15 Seksenler

10:30 EGE'NİN HAMSİSİ

11:45 DR.Yere bakan ile Hayatın Ritmi

13:40 Pelin Çift ile iyi Fikir

15:40 Seksenler

17:40 Muhteşem Kraliçe

19:00 ANA HABER

20:00 Unutma Beni

22:00 Kalk Gidelim