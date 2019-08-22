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22 Ağustos bugün hangi diziler var? |22 Ağustos Perşembe yayın akışı

22 Ağustos Perşembe kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 22 Ağustos Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

22 Ağustos bugün hangi diziler var? |22 Ağustos Perşembe yayın akışı

22  Ağustos Perşembe  kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 22  Ağustos Perşembe  Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

22 AĞUSTOS BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 22  Ağustos Perşembe  Atv, Kanal D,  FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

22 Ağustos Perşembe ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir Zamanlar Çukuorova

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Güven Bana

23:20 Bayan Pregrine'in tuhaf çocukları

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

22 Ağustos Perşembe  KANAL D Yayın Akışı


09:30 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa

12.45 Afili aşk

16:00 Aşk-ı Memnu

17:00 Yaralı Kuşlar

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 Çarkıfelek

22.45 Kule Soygunu

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

22 Ağustos Perşembe STAR TV Yayın Akışı

07:00 Kaderimin Yazıldığı Gün

09:45 Çilek Kokusu

12:30 NURSEL'İN KONUKLARI

15:00 Kuzgun Yerli Dizi 

18:45 STAR HABER

20:00 Benim Tatlı Yalanım

00:15 Dünyanın En Güzel Kokusu

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

22 Ağustos Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 Kuaförüm Sensin

13:00 Gelin Evi

15:00 Yeni Gelin

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 Pers Prensi

22:30 Fi

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

22 Ağustos Perşembe  FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:15 Yasak Elma

13:45 Bir Aile hikayesi

16:00 Yaparsın Aşkım

19:00 Fatih Portakal ile Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım

00.15 Temizlik Benim İşim

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

22 Ağustos Perşembe TV8 Yayın Akışı

07:00 GÜNAYDIN DOKTOR
09:15 Gel Konuşalım /Canlı 
11:00 Survivör Panoroma
13:30 Güle Güle Oturun
15:45 Düğünümüz Var
19:00 Oynat Bakalım

20:00 Kardeşim Benim

22:15 Küçük Esnaf

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

22 Ağustos Perşembe TRT1 Yayın Akışı


06:30 Yeşil Deniz
09:05 TRT1'de bugün
09:15 Seksenler
10:30 EGE'NİN HAMSİSİ
11:45 DR.Yere bakan ile Hayatın Ritmi
13:40 Pelin Çift ile iyi Fikir
15:40 Seksenler
17:40 Muhteşem Kraliçe
19:00 ANA HABER
20:00 Unutma Beni
22:00 Kalk Gidelim

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