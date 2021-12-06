22 Aralık 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
22 Aralık 2021 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 22 Aralık 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 22 Aralık 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
22 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
22 Aralık 2021 Çarşamba gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
13.30
Tuzlaspor - BB Erzurumspor
TRT Spor
17.00
Sivasspor - Çaykur Rizespor
beIN 2
17.00
Hayatspor - Konyaspor
beIN 1
18.30
Sassuolo - Bologna
Bilyoner, S Sport
18.30
Venezia - Lazio
Bilyoner, S Sport
20.00
Gaziantep FK - Alanyaspor
beIN 2
20.00
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe
beIN 1
20.30
Roma - Sampdoria
Bilyoner, S Sport
20.30
Inter - Torino
Bilyoner, S Sport
20.30
Verona - Fiorentina
Bilyoner, S Sport
21.00
Granada - Atletico Madrid
Bilyoner, S Sport
22.45
Napoli - Spezia
Bilyoner, S Sport
22.45
Empoli - Milan
Bilyoner, S Sport
23.00
Bordeaux - Lille
beIN Conncect, Bilyoner
23.00
Lorient - PSG
beIN Connect, Bilyoner
23.00
Lyon - Metz
beIN Connect, Bilyoner
23.00
Marsilya - Reims
beIN Connect, Bilyoner
23.00
Monaco - Rennes
beIN Connect, Bilyoner
23.00
Montpellier - Angers
beIN Connect, Bilyoner
23.00
Nice - Lens
beIN Connect, Bilyoner
23.30
Athletic Bilbao - Real Madrid
Bilyoner, S Sports