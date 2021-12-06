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  3. 22 Aralık 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

22 Aralık 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

22 Aralık 2021 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 22 Aralık 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

22 Aralık 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 22 Aralık 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

22 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

22 Aralık 2021 Çarşamba gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.  

13.30    

Tuzlaspor - BB Erzurumspor  

TRT Spor

17.00  

 Sivasspor - Çaykur Rizespor  

 beIN 2

17.00  

 Hayatspor - Konyaspor  

 beIN 1

18.30 

Sassuolo - Bologna

Bilyoner, S Sport

18.30  

Venezia - Lazio    

Bilyoner, S Sport

20.00  

Gaziantep FK - Alanyaspor  

beIN 2

20.00    

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe 

beIN 1

20.30  

Roma - Sampdoria  

 Bilyoner, S Sport

20.30

Inter - Torino

Bilyoner, S Sport

20.30

Verona - Fiorentina

Bilyoner, S Sport

21.00

Granada - Atletico Madrid

Bilyoner, S Sport

22.45

Napoli - Spezia

Bilyoner, S Sport

22.45

Empoli - Milan

Bilyoner, S Sport

23.00

Bordeaux - Lille

beIN Conncect, Bilyoner

23.00

Lorient - PSG

beIN Connect, Bilyoner

23.00

Lyon - Metz

beIN Connect, Bilyoner

23.00

Marsilya - Reims

beIN Connect, Bilyoner

23.00

Monaco - Rennes

beIN Connect, Bilyoner

23.00

Montpellier - Angers

beIN Connect, Bilyoner

23.00

Nice - Lens

beIN Connect, Bilyoner

23.30

Athletic Bilbao - Real Madrid

Bilyoner, S Sports

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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