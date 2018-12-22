İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. 22 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

22 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

18.00 Sarı kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

22 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

13.30 MKE Ankaragücü - Göztepe

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

GALATASARAY

18.00 Sarı kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

FENERBAHÇE

- Antalyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.

SPOR TOTO 1. LİG

13.30 Tetiş Yapı Elazığspor - Altay

13.30 Ümraniyespor - Afjet Afyonspor

16.00 Gazişehir Gaziantep - Kardemir Karabükspor

FIFA DÜNYA KULÜPLER KUPASI

- Final -

19.30 Real Madrid - Al Ain

AVRUPA'DAN FUTBOL

17.00 Milan - Fiorentina (Hakan Çalhanoğlu)

17.30 Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf (Kaan Ayhan)

17.30 RB Leipzig - Werder Bremen (Nuri Şahin)

18.00 Chelsea - Leicester City (Çağlar Söyüncü)

20.30 Barcelona - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)

22.30 Juventus - Roma (Cengiz Ünder)

BASKETBOL

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -

13.00 Beşiktaş Sompo Japan - Banvit

15.15 Pınar Karşıyaka - Gaziantep Basketbol

17.30 İstanbul BBSK - Arel Üniv. Büyükçekmece

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi -

14.00 Mersin BŞB - Gündoğdu Adana Basketbol

16.00 Botaş - OGM Ormanspor

17.00 İzmit Belediyespor - Bellona Kayseri Basketbol

VOLEYBOL

- AXA Sigorta KupaVoley -

15.00 İnegöl Bld. - İstanbul BBSK

16.00 Jeopark Kula Bld. - Fenerbahçe

- Vestel Venus Sultanlar Ligi -

14.00 Karayolları - Fenerbahçe OPET

14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı VitrA

15.00 Aydın B.Şehir Bld. - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas

17.00 Beşiktaş - Çanakkale Bld.

17.30 Nilüfer Bld. - Halkbank

19.00 Vakıfbank - Türk Hava Yolları

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.