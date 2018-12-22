22 Aralık Hadi İpucu cevabı nedir? Geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri her yıl nerede yapılır?

Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 20:30 akşam yarışması ile takipçileri ile buluşuyor. Her akşam saat 12:30'da ve akşam kuşağında 20:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru nedir? 22 Aralık Hadi İpucu ve cevabı nedir?





22 ARALIK HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

İşte 22 Aralık Hadi İpucu sorusu;Geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri her yıl nerede yapılır?





22 ARALIK HADİ İPUCU SORUSU CEVABI NEDİR?

İşte 22 Aralık 20:30'da yayınlanacak Hadi yarışmasının ipucu sorusunun cevabı; Edirne



YAĞLI GÜREŞ NEDİR? YAĞLI GÜREŞ NEREDE YAPILIR?

Binlerce kişinin heyecanla oynadığı hıza dayalı bilgi oyunu HADİ bugün Sporseverleri sevindirecek. Spor tutkunları için özel bir bölüm hazırlayan HADİ bugün akşam 20:30'da yayınlanacak. 20:30 HADİ İpucu sorusu; Geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri her yıl nerede yapılır?. 22 Aralık 20:30 HADİ ipucu sorusunun cevabı; Edirne. Peki Yağlı Güreş ne demek? Yağlı Güreş sporu nasıl uapılır? İşte Ata sporumuz Yağlı Güreş hakkında tüm bilinmeyenler...

Bedeni zeytinyağıyla yağlayarak yapılan bir tür serbest güreş.

M.Ö. 4. yüzyıldan beri Türklerin güreş yaptığı bilinmektedir. İlkbahar aylarında doğanın canlanışını kutlamak amacıyla yapılan kutlamalarda, evlenme törenlerinde, zafer şölenlerinde hep güreş karşılaşmaları yapılırdı.

Türkler tarafından çok sevilen yağlı güreş karşılaşmalarının temeli, dengedir. Pehlivanlar, İslâmî kurallara göre bedenlerini örten (göbeğin altından diz kapağının altına kadar) deriden yapılma "kısbet" giyer, yağlanır ve daha sonra birbirlerini yenene kadar güreşirler. Son yıllarda yağlı güreşe de bazı kurallar getirilmiş, zaman tahdidi konmuş ve puanlama girmiştir. Yağlı güreş kapışmaları sırasında davul-zurna savaş havaları çalar.

Yağlı güreşin, Trakya ve Balkanlardan yayıldığı bilinmektedir. Yunanlılar tarafından eski olimpiyat oyunlarında güreşçilerin zeytin yağıyla yağlanarak yaptığı güreşin, buradaki Türkler tarafından benimsenerek yayıldığı da bilinmektedir. Rumeli Türkleri, eski Yunanlılara ait olan yağlı güreşi tümüyle değiştirerek Türkleştirmişler ve Yunan ilâhları için düzenlenen olimpiyat oyunlarının bu spor dalını, kendilerine has bir şekle sokmuşlardır.