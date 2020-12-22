22 Aralık hava durumu 2020 | Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan açıklamada yurtta Karadeniz'in kıyı bölgeleri ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken Doğu Anadolu Bölgesi'nde de karla karışık yağmur olması bekleniyor. Diğer bölgelerinde parçalı bulutlu olması beklenen ülkemizde hava sıcaklığında değişiklik yaşanmayacak.
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22 Aralık 2020 Salı 08:38
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