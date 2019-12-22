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22 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG14:00 Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor16:30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir19.00 Fenerbahçe - BeşiktaşTFF 1'İNCİ LİG14:00 Osmanlıspor - İstanbulspor14:00 BB Erzurumspor - Altay16:30 Fatih Karagümrük - Keçiörengücü19:00 Ekol Göz Menemenspor - BursasporAVRUPA'DAN...

22 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG

14:00 Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor

16:30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

TFF 1'İNCİ LİG

14:00 Osmanlıspor - İstanbulspor

14:00 BB Erzurumspor - Altay

16:30 Fatih Karagümrük - Keçiörengücü

19:00 Ekol Göz Menemenspor - Bursaspor

AVRUPA'DAN FUTBOL

14:30 Atalanta - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

17:30 Fortuna Düsseldorf - Union Berlin (Kaan Ayhan - Kenan Karaman)

19:45 Juventus - Lazio (Merih Demiral)

20:30 Levante - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)

BASKETBOL

- ING Basketbol Süper Ligi

13:00 Fenerbahçe Beko - TEKSÜT Bandırma

15:15 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Arel Üniv. Büyükçekmece

17:30 Türk Telekom - Gaziantep Basketbol

20:00 Darüşşafaka Tekfen - Ormanspor

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

16:00 Fenerbahçe - Kayseri Basketbol

VOLEYBOL

AXA Sıgorta Kupa Voley

13:30 Arhavi Voleybol - Halkbank

TENİS

10:00 Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nin kura çekimi gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA




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