22 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi
SÜPER LİG14:00 Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor16:30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir19.00 Fenerbahçe - BeşiktaşTFF 1'İNCİ LİG14:00 Osmanlıspor - İstanbulspor14:00 BB Erzurumspor - Altay16:30 Fatih Karagümrük - Keçiörengücü19:00 Ekol Göz Menemenspor - BursasporAVRUPA'DAN...
SÜPER LİG
14:00 Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor
16:30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş
TFF 1'İNCİ LİG
14:00 Osmanlıspor - İstanbulspor
14:00 BB Erzurumspor - Altay
16:30 Fatih Karagümrük - Keçiörengücü
19:00 Ekol Göz Menemenspor - Bursaspor
AVRUPA'DAN FUTBOL
14:30 Atalanta - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
17:30 Fortuna Düsseldorf - Union Berlin (Kaan Ayhan - Kenan Karaman)
19:45 Juventus - Lazio (Merih Demiral)
20:30 Levante - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)
BASKETBOL
- ING Basketbol Süper Ligi
13:00 Fenerbahçe Beko - TEKSÜT Bandırma
15:15 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Arel Üniv. Büyükçekmece
17:30 Türk Telekom - Gaziantep Basketbol
20:00 Darüşşafaka Tekfen - Ormanspor
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
16:00 Fenerbahçe - Kayseri Basketbol
VOLEYBOL
AXA Sıgorta Kupa Voley
13:30 Arhavi Voleybol - Halkbank
TENİS
10:00 Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nin kura çekimi gerçekleştirilecek.
Kaynak: DHA
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